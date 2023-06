Virgin Galactic ya tiene fecha para su primer vuelo espacial comercial

Click to share on Google News (Opens in new window)

Virgin Galactic anunció el lunes los nombres de los tres miembros de la tripulación que estarán en su primer vuelo espacial comercial Galactic 01.

Por Fox Business

El coronel Walter Villadei y el teniente coronel Angelo Landolfi, ambos de la Fuerza Aérea Italiana, y Pantaleone Carlucci, un ingeniero del Consejo Nacional de Investigación de Italia, se unirán al astronauta Colin Bennett de Virgin Galactic para el histórico vuelo espacial .

Las acciones de la compañía de turismo espacial de Richard Branson se dispararon en el comercio de la mañana con las noticias.

.@VirginGalactic has announced the crew who will be onboard for the first commercial spaceflight Galactic 01: https://t.co/2kClhEdEBa #VirginFamily pic.twitter.com/lhNAOsD9zK

— Richard Branson (@richardbranson) June 26, 2023