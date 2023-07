El revuelo que causó Kim Kardashian en redes al momento de sacarse la foto de su licencia de conducir

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Kim Kardashian es una de las celebrities que siempre está sorprendiendo a su público con cada una de sus actividades y la renovación de su licencia de conducir no sería la excepción. La socialité causó revuelo al llevar a su equipo de belleza, fotografía e iluminación para tomarse la foto oficial del documento, así lo mostró en un episodio del reality show The Keeping Up with the Kardashians.

Por Infobae

Totalmente diferente a lo que se acostumbra, la hija mayor de Kris Jenner les mostró a los espectadores de su programa cómo es hacer el trámite para sacar la licencia de conducir en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

La fundadora de la marca SKIMS reservó todo el lugar para ella sola, así es como pudieron entrar todas las cámaras del reality show, su equipo de belleza, iluminación y fotografía.

Para la foto de su documento, la mayor del clan Kardashian-Jenner fue con un maquillaje lo más natural posible, agregando un poco de sombra morada y eligió un vestido negro para que contraste bien con su cabello largo y platinado.

Kim aseguró que esta foto es muy importante porque lo tendrá por cinco años, por lo que agradeció que los empleados del lugar le dejaran elegir la mejor foto de las que le tomaron, lo cual no está permitido para la mayoría de los ciudadanos estadounidenses.

Estaría celosa de la nueva madrastra de sus hijos

Algunos rumores aseguran que la hermana de Kendall Jenner estaría “celosa” del vínculo que están formando su hija y la nueva esposa de Kayne West, Bianca Censori. Esto habría surgido luego de que hayan fotografiado a la pequeña y su madrastra tomadas de la mano en la fiesta de cumpleaños del rapero, en el que también se las ve conversando feliz mientras viajaban a Japón.

Una especialista explicó la razón por la que Kim estaría celosa de la relación que están formando North y Bianca. “Si bien, naturalmente, desea que su hija sea feliz, esté segura y se lleve bien con sus nuevos padrastros, también es normal que surjan sentimientos de celos”, explicó Natalie Costa, fundadora de la organización Power Thoughts, a “The US Sun”.

“Los celos provienen de un espacio de miedo y preocupación de que nos quiten algo. Viene de un espacio protector: querer proteger lo que es importante para ti”, agregó la también entrenadora de confianza de niños y padres.

