EN VIDEO: piloto de apenas 18 años falleció en medio de un brutal accidente en el circuito de Bélgica

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El mundo del automovilismo está de luto, luego de confirmarse el fallecimiento del piloto Dilano Van’t Hoff, quien perdió la vida en un brutal accidente ocurrido en el circuito de Spa-Francorchamps, donde la FRECA disputa la carrera a doble jornada.

Por El Tiempo

Van’t Hoff murió cuando se llevaba a cabo la segunda competencia, accidente en el que también estuvieron Adam Fitzgerald, Joshua Dufek y Enzo Scionti.

El fatal incidente ocurrió entrando en la recta de Kemmel. En ese momento, y como se ve en el video, había poca visibilidad en ese momento.

Se ve que Van’t Hoff se queda en la mitad de la pista, cuando Fitzgerald se lo llevó por delante.

La organización de la competencia suspendió la carrera de inmediato. Van’t Hoff y Fitzgerald fueron trasladados de urgencia al centro médico más cercano, en la misma pista, pero minutos después se confirmó la fatal noticia.

“We are so sad to learn of the passing of Dilano van 't Hoff today at Spa-Francorchamps.

Dilano died in pursuit of his dream to reach the pinnacle of motorsport.

Along with the entire motorsport community, our thoughts are with his family and loved ones.”

Stefano Domenicali pic.twitter.com/Kn0gklf9RN

— Formula 1 (@F1) July 1, 2023