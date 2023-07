El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 6 de julio de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Tu situación laboral puede ser un poco confusa y que las cosas no resulten como tenías planeado podría llenarte de miedos e inseguridades. Estás cansado y quieres implementar cambios, pero no por ahora no puedes, así que sigue adelante con el plan original. Ya más adelante, surgirá la oportunidad de dar un giro o de hacer algo completamente diferente.

Tauro

Enamórate de la persona y no del amor, ni de tener una relación. Ten pareja porque quieras estar con esa persona y no porque no quieras estar solo. Ten presente que sino hay amor verdadero no hay bases sólidas e igual, tarde o temprano se separarán.

Géminis

Un día todo marcha bien y al siguiente salen al revés. No hagas nada solo por hacerlo, ni impongas tu voluntad sólo porque si, porque probablemente harás que empeore todo. Deja que todo fluya y que pase lo que tenga que pasar.

Cáncer

El amor no se presiona ni se manipula. Los sentimientos son o no son, surgen de una entrega mutua y no deben ser confundidos con obligación o responsabilidades. Si alguien no te ama, déjalo ir y si te ama y la relación no funciona, trabaja en hacer que si funcione y si aún así, no mejora, piensa que no necesitas estar envuelto en ese tipo de situaciones que solo te generan infelicidad.

Leo

Di que si cuando quieras hacer algo. ¿Que puede suceder? Si te va mal, igual tendrás la satisfacción de haberlo intentado. ¿Y si te va bien? Habrás alcanzado tu meta. Con ambas opciones ganas, en la primera, experiencia y en la segunda, éxito. Sea lo que sea no puedes ni debes quedarte de brazos cruzados.

Virgo

Podrías estar en medio de una crisis emocional y no haces gran esfuerzo por cambiar la situación. El dolor puede existir, pero el sufrimiento es una elección. Y como nunca es tarde, siempre estás a tiempo de cambiar tu posición. Hoy decide vivir en paz.

Libra

Sabes perfectamente que pasos debes dar, pero por ahora no tienes la energía que necesitas para hacer nada. Prefieres mantenerte en tu zona de confort y esperar que las circunstancias sean más favorables. ¿Nuestro consejo? No esperes demasiado.

Escorpio

Avanzas sin parar, pero en algún momento debes ralentizar tu ritmo o incluso, detenerte, porque si agotas tu energía, no podrás llegar hasta el final. No está mal hacer una pausa, descansar, recargar las pilas y reflexionar sobre los siguientes pasos que darás. Ya cuando estés fortalecido, podrás seguir adelante, y en ese momento, nadie podrá detenerte.

Sagitario

Pones un punto final y es que ya no puedes, ni debes hacer nada más. Has hecho mucho y ahora debes dar tiempo y espacio a la otra persona para que haga lo que tiene y quiere hacer. Por otro lado debes entender que para que toda relación funcione hay que actuar con libertad.

Capricornio

Cuando alguien se va de nuestras vidas, hay que vivir el duelo de esa pérdida. Debemos procesarlo, sufrirlo, aceptarlo y soltarlo, pero para lograrlo necesitamos tiempo. Hay quienes lo superan rápido, mientras que otros demoran un poco más. Ve a tu ritmo y has que los demás acepten el tuyo, y hazlo desde el amor. Hoy dedícate a sanar.

Acuario

Podrías vivir momentos complicados. En algunos te quedarás paralizado, sin saber que hacer y en otros querrás correr y escapar lo más lejos posible. No es un día de tomar decisiones, es mejor esperar a estar más tranquilo, que obligarte a actuar cuando no estás preparado.

Piscis

Obtienes reconocimiento por tu labor y estás satisfecho de lo rápido y responsable que has sido. Y es que últimamente no eres tan constante como acostumbras. Decidiste no dejar nada para después y los resultados han sido más allá de lo esperado, y como aún así no es suficiente, vas por más.