Veruzhka Ramírez, la exreina venezolana que ahora lucha contra el acoso escolar

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

“Desde hace siete años levanté las banderas en defensa de la diversidad, la empatía, la inclusión y sobre todo el respeto, porque ningún niño nace con maldad hasta que un adulto lo corrompe”.

Por Letty Vásquez Bravo / MigraVenezuela

Así, Veruzhka Ramírez, Miss Venezuela 1997 y primera finalista del Miss Universo 1998, explica las razones que dieron origen a su lucha y que la motivaron a crear su portal web mamarealentiemporeal.com.

Una historia que inició desde su infancia en Táriba, en el estado Táchira: “tuve una niñez bastante dura, complicada, porque no tuve una directriz de papá y de mamá que me dijeran cómo hacer las cosas, no tuve esa figura familiar, sino que me crié de casa en casa, hasta que llegué a casa de mi vecina, Luzmila Franco, Mamá Mila, que se convirtió en mi mejor maestra y yo creo que Dios no le da guerras a quien no pueda hacerle frente, pero en son de broma, a veces le digo, mira Papá Dios, búscate mejor a otra persona para que sea tu guerrera”.

Cuenta que siempre se sintió ‘bulleada‘, por “si era muy flaca, si era la niña pobretona, la campurusa, y esto por muchísimos años, solamente por ser de un origen humilde. Me tocó vivir el clasismo, el elitismo, y al querer como mamá, formar mi hogar, transmitir, compartir todo lo que estaba viviendo en mi proceso de madre y presentar a mi hija a través de las redes sociales y decir con ello que no solamente somos reinas de belleza o modelos, que también nos corre sangre por las venas. Entonces empezaron esos ataques y esos comentarios peyorativos en contra de mi hija Sofía, o sea, gente inescrupulosa que no sabe qué hacer con su vida, y yo dije, esta vez no”.

Para leer la nota completa, aquí