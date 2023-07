Más de 3 mil personas disfrutaron la Expo Gamer Generation edición CLX Group

Posteado en: Empresarial, Titulares

Los amantes de los videojuegos y la cultura geek vivieron dos días de emoción el pasado fin de semana con la Expo Gamer Generation edición CLX Group, evento tecnológico y de entretenimiento que contó con la participación de más de 3 mil personas, quienes pudieron disfrutar de la arena gamer más grande de Venezuela, instalada en los espacios del hotel Hesperia WTC Valencia.

El evento estuvo marcado por diferentes torneos PVP de los juegos más populares del momento, en las modalidades 1 vs 1 y por equipos, con el monitor Odyssey Ark de Samsung, como protagonista de ambas jornadas, gracias a la visión del CEO de CLX Group, Nasar Ramadan Dagga Mujamad, de impulsar el desarrollo de la tecnología en el país, ofreciendo lo último en innovación al mercado venezolano.

Además de los torneos E-Sports, los asistentes pudieron competir en juegos como League of Legends, Super Smash Bros, Ultimate y Tekken 7; entre otros. Los participantes incursionaron en juegos de mesa y disfrutaron de pasarelas cosplayer, presentaciones de bandas y la visita de reconocidos artistas del doblaje, youtuber y mucho más.

Los presentes pudieron disfrutar de la participación en el evento del reconocido interprete y director Eduardo “Lalo” Garza, voz de los emblemáticos personajes Krilin de Dragon Ball Z, Elmo de Plaza Sésamo; Josh Nichols de Drake y Josh, Shrek 2, Francis Wilkerson de Malcom y Xander de La Casa de Los Dibujos; entre otros. Otra estrella internacional presente, fue René García, interprete de los emblemáticos: Neo de Matrix, John Wick; Hermes Conrad de Futurama y Vegeta de Dragon Ball Z.

“Estamos felices de poder ofrecer este tipo de iniciativas, gracias a las importantes alianzas que hemos venido realizando desde CLX Group, que nos permiten acercar lo mejor de la tecnología e innovación a todos los venezolanos, como en este caso que pudimos preparar una arena con un total de 14 monitores Odyssey Ark de Samsung, para el disfrute de todos los amantes del mundo gamer”, destacó Nasar Dagga.

Experiencia CLX

En el marco del evento tecnológico, CLX Group volvió a sorprender con una nueva de sus experiencias, en esta oportunidad el joven Santiago Gutiérrez, oriundo del municipio San Diego, se convirtió en el ganador de un monitor Odyssey Ark, gracias a un concurso realizado en las redes sociales de @clx_latin, official Partner de Samsung en Venezuela.

Para participar, los concursantes tuvieron que ubicar el post del evento y dejar un comentario con su juego favorito junto al nombre de un amigo, además de seguir a las cuentas de @clx_latin @nasardagga y @clx.group.

Además del monitor, Gutiérrez pudo disfrutar de las dos jornadas del evento en una experiencia completamente VIP, que incluyó su hospedaje en el hotel Hesperia WTC Valencia, disfrutar de todas las atracciones del evento y conocer en persona a los invitados especiales a esta edición de la mencionada exposición.

“Quiero agradecer a la familia CLX Group por haberme regalado esta experiencia, me han tratado súper increíble estos dos días que he estado aquí de hospedaje, me han presentado nuevas tecnologías que no había experimentado antes, que no había utilizado, me parece algo increíble”, expresó Gutiérrez.

Vivencias que perduran

Grandes recuerdos se han vivido durante las primeras cuatro Experiencias CLX de este año 2023, que contó con la participación de grandes artistas como Melendi, Sin bandera, Karina y Lasso. Este proyecto busca ofrecer a los venezolanos la oportunidad de vivir una experiencia VIP de máximo nivel, según la visión del presidente de CLX Group, Nasar Ramadan Dagga Mujamad.

“Nuevamente, nos enorgullece traer la Experiencia CLX más cerca de los venezolanos, esta vez en un evento al que le hemos puesto tanto empeño como lo es la Expo Gamer Generation edición CLX Group, que nos ha permitido innovar en los eventos de la categoría gamer del país con la mejor tecnología del mundo gracias a nuestras alianzas con Samsung, para así cambiar la forma en la que las personas se conectan en Venezuela”, expresó Nasar Dagga.

A su vez, destacó que desde CLX Group seguirán apostando por el crecimiento tecnológico del país, para así traer al país las últimas novedades de todo el mundo, para el disfrute de los consumidores.