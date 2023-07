Medicamentos de la India e Irán, ¿un peligro para la salud de los venezolanos?

Visitar una farmacia y ver que en los anaqueles han desaparecido algunas medicinas de laboratorios multinacionales conocidos y en su reposición han aparecido marcas provenientes de países como Irán y la India, ha ocasionado la alarma del gremio de la salud, debido a las consecuencias que puedan generar en los venezolanos.

Económicos y de fácil acceso, así han sido descritos estos productos que buscan los ciudadanos que no poseen los recursos necesarios para comprar medicamentos de laboratorios reconocidos y de gran alcance en el mercado debido a su trayectoria.

Pero, realmente ¿son de buena calidad estos productos y de qué manera afecta al ciudadano? Son algunas de las preguntas que muchos se hacen al respecto.

En este sentido el equipo de LaPatilla conversó con la Dra. Elizabeth Moreira especialista en Farmacología Clínica para conocer la magnitud de la situación que afecta a los ciudadanos venezolanos.

“Estamos acéfalos”

La Dra. Moreira comenzó describiendo un poco la situación que enfrenta el gremio hoy día asegurando que “nosotros somos un país que está como el hijo huérfano, lamentablemente nuestras autoridades sanitarias no están protegiendo a la ciudadanía, estamos acéfalos”.

Asimismo, enfatizó que “los hospitales están abandonados, entonces que pasa, la autoridad regulatoria de este país que en sus años atrás era la institución a nivel mundial de jerarquía y era como de figura ejemplar, ahorita lamentablemente está en caos, no hay personal, no hay vigilancia sanitaria”.

En este sentido la Dra. agrega que al no haber vigilancia sanitaria “el ser humano per se necesita un policía atrás para portarse bien. Como no hay quien te monitoree cada quien hace lo que mejor le parezca”.

“Entonces ¿Qué pasa? Están entrando productos y no solo farmacéuticos infinitos, hasta alimentos que no tienen un monitoreo de calidad” una situación que preocupa al gremio debido a que la ley del ejercicio de la farmacia asegura que todo fármaco o medicamento que se dispense debe ser controlado por la autoridad regulatoria y debe tener un número de control, que es el registro, agregó la Dra. Moreira.

“Pero estamos viendo que vas a la farmacia y te están vendiendo medicamentos sin registro sanitario” enfatizó la Dra. de acuerdo a la situación que se ve en las farmacias del país, especialmente en las móviles que se encuentran en las calles del país.

No se están entregando medicamentos seguros

La alta cantidad de medicamentos de la India e Irán, preocupan y no solo en Venezuela, a nivel mundial muchos países han alzado la voz debido a las consecuencias que han ocasionado en las personas.

Tal es el caso de lo reseñado por The Washington Post en el que destaca que la India tiene una supervisión regulatoria escandalosamente escasa. Solo en los últimos seis meses, sus jarabes genéricos para la tos han matado a decenas de niños, sus gotas para los ojos han causado ceguera y sus medicamentos de quimioterapia han sido contaminados.

Es así, como la Dra. añade que la venta de blíster es otra violación al empaque ya que la Ley de Farmacia exige que se venda en su empaque original “la mayoría de la gente está confiando en que se le está entregando algo seguro, pero no es así, muchos no tienen registro”.

En este sentido recalcó que “en todo país existe una autoridad regulatoria, que regula. Entonces los medicamentos pasan por un control antes de llegar al consumidor. Todo tienen que entrar y ser monitoreado por la autoridad antes de ser dispensado”.

Pero… ¿De qué manera afecta a las personas estos medicamentos?

“No sabemos, no tenemos control” destacó la Dra. y agregó que en el país no hay cultura de reporte “y eso es ley”. Además, señalo que “nosotros como pacientes, como profesionales de la salud, como el médico que indica el tratamiento y debería monitorear al paciente en base al tratamiento, no lo hace.

“Entonces que va a saber el paciente que debe reportar a las autoridades regulatorias, los cuales tienen un departamento de farmacovigilancia” agregó la Dra.

“No estamos trabajando como debemos trabajar”

Desde hace algunos años, la desidia del chavismo ha calado en todas las instituciones del país, el mayor ejemplo de ello es la situación hospitalaria y la afectación al gremio de la salud.

Asimismo, lo que antes era norma hoy día carece de ellas, “el medicamento llega sin registro y va a la venta” agregó la Dra. describiendo la situación de lo que ocurre en el país.

Es así, como ocurren una serie de interrogantes ¿Cómo llegó ese medicamento? ¿Pasó por cambio de temperatura? Y recordó lo ocurrido hace algunos años atrás debido a la escasez de medicación “tomate el vencido” eso el algo “GRAVE. Porque hay formulaciones que sufren cualquier alteración y pueden metabolizarse a otros componentes tóxicos, ¿Por qué existe una fecha de vencimiento?”.

En este sentido, la Dra. enfatizó “soy enemiga de los genéricos, porque son de bajo costo, debido a la composición de la fórmula, tiene impurezas, por un lado” dicho esto las patologías crónicas no pueden ser atacadas con este tipo de medicamentos.

Pero… ¿Se puede controlar esta situación? Es muy difícil controlarlo, está en nosotros los del área de la salud, así como el Ministerio, poner su peso, por eso está entrando lo que sea.

El mayo ejemplo compartido por la Dra. es el de los países desarrollados que tienen una excelente infraestructura de las autoridades regulatorias. Emiten reportes públicos constantemente de los lotes que tienen que eliminar por alguna falla de medicamentos ¿Aquí sabemos cuándo hay fallas en un medicamento?

Así se ve la página de la agencia española

“En 2015, cuando aquí hubo desastre de medicación que comenzaron a llegar productos de la India, España sacó 33 medicamentos de un laboratorio hindú, ya que la investigación estaba falsificada. Ellos lo sacan de su mercado, protegiendo al ciudadano y nosotros lo agarramos” señaló la Dra.

Es injusto para el ciudadano

La situación que enfrenta el país con respecto a la medicación es algo que preocupa al gremio de salud debido a las consecuencias que pueda generar en el ser humano. Y más aún cuando las autoridades carecen de competencia para atacarlo.

¿Por qué nosotros no? Es una de las interrogantes que la Dra. se hace y añade “¿a quien tiene que proteger el Ministerio de Salud”. Y enfatizó que en el país en algún momento se hizo.

“Es injusto para el ciudadano que no está en esta área y no sabe defenderse. Hay productos que son inestables químicamente y pueden generar un daño potencial. ¡Es grave!” reiteró.

Asimismo, para concluir exigió que los organismos competentes tienen que ejercer sus funciones, es la “es la única manera de combatirlo, mientras, cada uno puede dar su granito de arena”.