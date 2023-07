¡Venezuela, la gran ganadora!, por Rafael Veloz García @Rafaelvelozg

Posteado en: Opinión

Como es lógico y natural, cuando se realiza un debate entre los candidatos de una elección que atañe a todos los ciudadanos de un país, al final lo primero en que se piensa es en quién resultó ganador. Eso sucede en todas las naciones en que se llevan a cabo eventos de este tipo, incluido el que posee la más estable democracia del mundo como es el caso de los Estados Unidos.

Venezuela no es la excepción y por ello, apenas culminó el debate “Hablan los Candidatos”, realizado el pasado miércoles en el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), a través de las redes sociales muchos dejaron constancia de su criterio y no faltaron los sondeos de opinión al respecto.

Por supuesto, también tengo mi punto de vista en ese sentido en lo que a los candidatos se refiere, pero al evaluar a fondo lo que significó el debate, sin vacilaciones diría que la gran ganadora fue Venezuela. Es así, ganó Venezuela y toca ahora que esa ganancia sea vertida a que haya un acuerdo que dé solución a las reglas que en el momento va cambiando la dictadura, como sucedió en las elecciones regionales de Barinas. De ahí que todos los candidatos deben seguir haciendo su trabajo de contacto directo con los ciudadanos, que ofrezcan a ellos sus expresiones, sus declaraciones y opiniones.

En el debate se percibió que hay una propuesta muy parecida entre todos sobre lo que es el tema económico, también en las propuestas para el sector educativo nacional, pero donde hay algunas diferencias es en el plan estratégico y sobre ellas se debe trabajar.

Ante esto último, la Comisión Nacional de Primaria está llamando a los candidatos para precisamente hablar sobre ese elemento tan importante como es el concerniente a las estrategias.

Aquellos que puedan pensar de que el proceso del 22 de octubre es para la sola elección del candidato presidencial que enfrentará al de la dictadura, tienen una visión parcial que no corresponde al momento político que se vive, porque si consideran que es exclusivamente en ese sentido, es evidente que no tendría la finalidad de ir a la búsqueda de los líderes que van a estar legitimados para la reconstrucción del país. Para la elección, la legitimación de un equipo de líderes para la conducción de la reconstrucción del país, no opera uno de los instrumentos que utiliza la dictadura desde 2008, cual es la inhabilitación. Recientemente el Parlamento Europeo condenó con votación abrumadora la inhabilitación de María Corina Machado, Freddy Superlano, Enrique Capriles y Leopoldo López, y el mundo libre acompaña a los venezolanos demócratas en la lucha por condiciones electorales, pero no puede ser un obstáculo insalvable y ahí es una de las principales enseñanzas del modelo antidictadura “Barinas” q desarrollo Freddy Superlano en unión a líderes provinciales. No opera la inhabilitación para eligir al cuerpo de líderes para la Presidenciales de 2024 y próximo ciclo electoral del 2025 ( Parlamento, Gobernaciones, Alcaldías, entre otros).

Esto es muy importante. Si nosotros decimos entonces que la finalidad son una serie de elementos para que puedan unificarse los estratégicos, propositivos, etc., no hay inhabilitación que valga, si es visto de esa manera. El país seguirá en su lucha de hacer valer lo q se defina en la Primaria.

Ahora, uno de los elementos más distintivos del debate y que identificó a Freddy Superlano es que se observa que ha estudiado a fondo la situación del país, porque lo ha recorrido varias veces y tiene en su poder una gran cantidad de propuestas de peso en el plano propositivo, para dar solución a los problemas de los venezolanos a través de un cambio muy acentuado en la acción sobre los que son más álgidos.

Superlano viene de ser un líder regional, de un estado que conoce al detalle. Pero también es un líder nacional de carácter emergente que viene de las regiones, repito, y esto es muy importante.

Se demostró, al igual que en varios de los candidatos, pero en nuestro caso concreto en el de Freddy Superlano, que tras de él hay un equipo de apoyo, íntegrado por unos profesionales desde el punto de vista técnico, pero también muy especialmente en el aspecto estratégico.

………………………………………….

El símbolo que ha establecido la dictadura alrededor del Helicoide, Superlano la identificó perfectamente. Ahí están los presos políticos, ahí se gesta el encarcelamiento arbitrario, la tortura y el asesinato. Así como en los tiempos de Juan Vicente Gómez existía La Rotunda, así como en tiempos de Pérez Jiménez fue Guasina y la Cárcel Modelo, que quedaron en oscuras páginas de la historia, el Helicoide es el símbolo de la tortura y de la muerte de la actual dictadura. Superlano ganó sonoros aplausos de la audiencia presente en el Aula Magna de la UCAB, al anunciar que al Helicoide lo convertiría en un museo para que nunca se olvide lo que allí ocurrió y ocurre en la actualidad, como hicieron con los campos de concentración de la Alemania nazi en Europa, de los que no se deja de hablar, para no olvidar el Holocausto, producto del macabro plan de Adolfo Hitler llamado “La solución final”, para el exterminio de manera especial de los ciudadanos judíos.

Dentro del elemento estratégico Superlano está claro de que hay que tener los mecanismos y lo que se requiera para la reconstrucción, como es obvio, pero lo primordial es el cambio político, porque de no ser así está propuesta cae en una poesía, por lo que hay que ser diestros, como fue en Barinas en las elecciones regionales de esa entidad del 21 de noviembre de 2021 y su repetición a causa de un bodrio legal del Tribunal Supremo de Justicia del 9 de enero de 2022.

¿Cómo se logró esto en Barinas, la cuna del chavismo? Pues por la forma como Superlano progresivamente llevó con su liderazgo a que el ciudadano se definiera y el ciudadano respondió movilizado y organizado en ambas oportunidades.

Durante el debate se observó el aplomo, la serenidad y la claridad de los objetivos que tiene Freddy Superlano, factores que blindan su convicción de que se puede poner punto final a la dictadura en el 2024, para iniciar el proceso de reconstrucción de la nación sin pausa alguna.

Son los mismos factores que generaron el espíritu de lucha y de victoria en Barinas, que bien puede replicar en todo el país Freddy Superlano.

No podemos finalizar este artículo sin antes resaltar de manera muy especial el inmenso esfuerzo de los jóvenes, de la iniciativa de estos jóvenes, para hacer posible el debate, que demuestran que quieren una Venezuela nueva y una democracia fortalecida. Y también nuestras palabras de reconocimiento al moderador y conductor de este debate que no era nada fácil de llevar adelante.

Por lo demás, a pesar del bloqueo que tiene el régimen de Maduro en los medios de comunicación venezolanos y su sistemática violación al derecho que tiene la gente a la libertad de expresión y a estar veraz y oportunamente informado, el debate “Hablan los Candidatos” fue visto por una significativa cantidad de ciudadanos, como reflejan los números que manejamos.

A modo de resumen el gran debate “Hablan los Candidatos” demostró que todos ellos están en la misma línea de la unidad de propósito, sin olvidar, como señalé antes, que hay unas diferencias en los lineamientos estratégicos en los cuales tenemos que podernos de acuerdo y lo vamos a hacer.

Reitero, si me preguntan quién fue el ganador del debate, no dudaría en decir que Venezuela, como debía ser.

Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.