Borrell: La UE no ha prestado suficiente atención a Latinoamérica

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, señaló hoy que el bloque comunitario “no ha prestado suficiente atención a Latinoamérica” y confió en que la cumbre UE-Celac se convierta en “el punto de partida de una nueva relación”.

“Aquí estamos, ocho años después de la última reunión UE-Celac, que en las circunstancias actuales es un imperativo político. Es un momento para reunificar, relanzar y reconstruir nuestra relación. Juntos somos 1.000 millones de personas, 60 países. Es el punto de partida de una nueva relación entre la UE y Latinoamérica“, dijo Borrell al llegar a la cita.

El político español achacó parte de la culpa de que hayan pasado ocho años desde la última cumbre a la pandemia de Covid, pero sobre todo a la falta de atención de la UE a esa región del mundo.

“Como somos socios naturales, no prestamos suficiente atención, esta es la razón. Los europeos no han prestado suficiente atención a los latinoamericanos. Y ahora tenemos que reaccionar y tener en cuenta el nuevo escenario geopolítico con la emergencia de China y el nuevo papel de Rusia. Tenemos que mostrar no sólo preocupación, sino compromiso“, dijo.

El coordinador de la diplomacia comunitaria señaló que la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe es “uno de los eventos más importantes” de su mandato como alto representante y dijo estar seguro de que “va a ser un éxito y un buen punto de partida para una relación más fuerte entre Latinoamérica, el Caribe y los europeos“.

“Estamos unidos por la cultura, por la historia. Somos socios naturales, pero hemos de ser algo más que el resultado de la historia, hemos de ser el resultado de la voluntad política de seguir trabajando juntos“, añadió.

Borrell dijo que es necesario “hacer inversiones, cables ópticos, carreteras, puentes, fábricas… pero sobre todo hay que crear derechos y libertades que unan políticamente a esas dos partes del mundo que tienen tanto en común“.

El alto representante se refirió también a las reticencias de la Celac de mencionar la guerra de Ucrania en las conclusiones de la cumbre y dijo que se está trabajando “para decir lo que ya hemos dicho en Naciones Unidas“.

“No espero más que eso: repetir lo que ya se ha dicho en Naciones Unidas sobre la invasión rusa de Ucrania“, dijo Borrell, quien agregó que no espera que en la cumbre se solucione el acuerdo entre la UE y el Mercosur pero sí que se genere más entendimiento.

Borrell se refirió también a América Latina como proveedor de recursos naturales y avisó sobre cómo debe ser esa relación.

“No tenemos que mirar a Latinoamérica desde un punto de vista extractivo. Tenemos que tener mucho cuidado de no parecer alguien que está preocupado por los países latinoamericanos porque necesitamos sus materias (primas). Sí, las necesitamos. Pero no es sólo eso. Tenemos que apoyar a estos países para añadir valor a los recursos minerales“, concluyó. EFE