Hombres armados asaltaron a venezolano en Utah: Se llevaron su carro e intentaron extorsionar a la familia

Carlos Cano, un venezolano residente de Herriman, en Utah, vivió momentos de angustia el domingo pasado cuando fue víctima de un robo a mano armada en el estacionamiento del complejo de apartamentos The Emerson.

Dos hombres desconocidos, que aparentemente eran hispanos, abordaron a Cano exigiéndole las llaves de su vehículo, un Hyundai Elantra 2019 con placas de Florida. Este incidente ha dejado a Cano sin su automóvil y con la preocupación adicional de una posible extorsión.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 9:00 p.m. del domingo 16 de julio, mientras Carlos Cano se encontraba revisando las luces de su vehículo. Según su testimonio, los dos hombres, que hablaban una mezcla de español e inglés, lo amenazaron con una pistola y le exigieron las llaves del automóvil. Además de su automóvil, los delincuentes se llevaron la licencia de conducir de Cano, su tarjeta de seguro social, su permiso de trabajo y su teléfono celular.

“Por como me hablaron los dos hombres que se llevaron mi carro son hispanos. Tenían una mezcla de español e inglés. Me apuntaron y me pidieron las llaves. Adentro tenía mi licencia de manejar, mi social y permiso de trabajo. También se llevaron mi teléfono. Eran cerca de las 9:00 de la noche de este domingo 16 de julio cuando estaba revisando las luces del carro cuando los hombres me asaltaron. Nunca los había visto, ni he tenido problemas con nadie. Simplemente pienso que vieron la oportunidad y me tocaba”, relató Cano a @utahzolanos, vía telefónica, este lunes 17 de julio.

Posteriormente, la madre de Cano, quien reside en Florida, recibió una llamada desde el teléfono celular de su hijo. Durante la llamada, un hombre desconocido intentó extorsionarla exigiendo la suma de 10 mil dólares. El individuo afirmaba tener secuestrado a Carlos y amenazó con causarle daño si no se le entregaba el dinero.

“Imagino que consiguió el teléfono de mi mamá en el directorio y se quisieron aprovechar. La denuncia ya está siendo presentada a las autoridades”, reiteró Cano.