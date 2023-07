La música anglo regresa a Venezuela por todo lo alto con The Hives y su “The Death of Randy Fitzsimmons South American Tour 2023”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Desde el año 2013 las bandas de este género no se han presentado en el país, por lo que el anuncio del concierto de The Hives es motivo de celebración para los fanáticos de la banda “y para que se abra la puerta a otras agrupaciones del género y se materialicen conciertos de artistas anglo, esos que el público desea ver en vivo”, comenta Frederick Meléndez, quien sigue apostando a ofrecer eventos para el disfrute de todo tipo de público con AGTE Live.

The Hives (@thehives) llegará a Venezuela el próximo mes de diciembre como parte de su “The Death of Randy Fitzsimmons South American Tour 2023”. Después de muchos años de espera, la banda anglo se alista para una cita musical repleta de rock’n’roll y energía salvaje con el público venezolano.

“The Death of Randy Fitzsimmons South American Tour 2023” trae a The Hives a la Concha Acústica de Bello Monte, en Caracas, el próximo 07 de diciembre, en un espectáculo de alto nivel bajo la producción de AGTE Live (@agtelive).

Populares por sus enérgicas presentaciones y elegantes trajes en blanco y negro, recientemente ofrecieron una multitudinaria actuación en el festival de Glastonbury, Inglaterra y también cantaron ante 90 mil personas en Milán, como parte de la gira por Reino Unido y Europa que realizaron con Arctic Mokeys.

En su web oficial The Hives anuncian nuevas fechas a partir de agosto en Suecia, Alemania, Polonia, Noruega, República Checa, Olo, Países Bajos, Suiza, Francia, España, Estados Unido y Canadá. Y como parte del capítulo suramericano de su gira se presentarán en Caracas el 07 de diciembre, en la Concha Acústica de Bello Monte y en Bogotá el 09 de diciembre, como parte del Primavera Sound 2023.

Disco macabro

Tras anunciar su nuevo disco en 11 años, al que han titulado “The Death of Randy Fitzsimmons”, la banda promete brindar en cada track una verdadera explosión musical y mucho del intenso rock’n’roll que les tiene de gira por numerosos países encabezando el cartel principal de los eventos más importantes del momento.

Macabro, intenso, salvaje y oscuro, así se vislumbra “The Death of Randy Fitzsimmons” y el repertorio que se podrá disfrutar en vivo el próximo 07 de diciembre en nuestro país, que ha esperado una década para poder disfrutar de un artista anglo de tal envergadura.

En palabras de la banda, el disco sigue siendo rock’n’roll por excelencia: “No hay madurez ni nada por el estilo. El rock’n’roll no puede crecer, es un adolescente perpetuo y este álbum se siente exactamente así, todo se debe a nuestra emoción, y no puedes fingir lo que no es”, declara Howlin’ Pelle en torno a la producción que saldrá a la luz el próximo 11 de agosto bajo el sello Fuga.

El pasado mes de junio presentaron un adelanto con Bogus Operandi el primer sencillo del álbum, y luego tocó el turno a Countdown to Shutdown, que cuenta con un oscuro videoclip protagonizado por la banda en el que destacan imágenes dignas de películas de terror con el característico estilo de la banda, que ha calificado su prolongada ausencia de los estudios como una aterradora historia.

No te puedes perder a The Hives y su “The Death of Randy Fitzsimmons South American Tour 2023” en la Concha Acústica de Bello Monte el próximo 07 de diciembre.

Las entradas para este concierto estarán a la venta a partir del viernes 28 de julio en Ticket Mundo

Info en @agtelive | (@ticketmundo_ve)