Jonathan Moly habló sobre los vicios de su padre en controversial entrevista con Viviana Gibelli (VIDEO)

En una reciente y controvertida entrevista con la presentadora Viviana Gibelli, el reconocido cantante venezolano Jonathan Moly abordó un tema sumamente personal y delicado: los vicios de su padre, Miguel Moly.

Durante la conversación, el artista se expresó abiertamente sobre las cosas que no le agradaban de su progenitor, destacando su aversión hacia los vicios y su firme compromiso de nunca consumir sustancias ilícitas, algo que lamentablemente tuvo la oportunidad de presenciar en su infancia.

“Yo no bebo, nunca he fumado, drogas menos, nunca he probado ni marihuana (…) Que alguien te diga que me ha visto con un porro, no existe manera. Mi papá tuvo esas cosas, yo las vi y no me gustaron, no me gusta cómo hacen que la gente se comporte, por eso lo rechazo”, le dijo a Viviana.

Jonathan Moly también confesó que él es una persona más privada, mientras que a su padre le agrada presumir todo lo que tiene.

El salsero confesó que le tocó vivir cosas muy duras durante toda su vida, pero eso no quiere decir que no ame a sus padres y no admire todo lo que han hecho por él.