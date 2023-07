La sensual influencer que posa con poquita ropa, pero no es real: Fue creada con inteligencia artificial (FOTOS)

Click to share on Google News (Opens in new window)

En la era en la que la inteligencia artificial llegó para revolucionar todos los ámbitos de la vida, la moda y las redes sociales no se quedan atrás. En los últimos días, las fotos de una joven de 19 años en microbikini se volvieron virales en Twitter, pero lo que no todos los usuarios saben es que la modelo está creada con tecnología.

Por: TN

Esta influencer de la virtualidad, a través del usuario @AiModelMilla, se presenta como “una chica virtual de 19 años de Helsinki Finlandia hecha por AI”. Pero aunque esta información está aclarada en la biografía, las realistas imágenes que se publican día a día desvían la atención de los usuarios.

Es que la figura de inteligencia artificial parece haber sido creada especialmente para seguir los cánones de belleza socialmente impuestos: Milla Sofia es rubia, tiene ojos claros y un físico de curvas y proporciones perfectas que solo la más avanzada tecnología podría crear.

Still in Santorini, and I'm 'Greek'-ing out over how to leave this paradise!" ???#SantoriniSerenade #CantSayGoodbye #Greece pic.twitter.com/7StsFxkscR

— Milla Sofia (@AiModelMilla) July 19, 2023