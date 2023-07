En imágenes: Casi 200 mil personas en EEUU afectadas por cortes eléctricos tras fuertes tormentas

Click to share on Google News (Opens in new window)

Una intensa tormenta azotó este sábado al Distrito Metropolitano de Columbia y a los estados vecinos de Virginia y Maryland, dejando un rastro de destrucción a su paso. Los fuertes vientos y las lluvias torrenciales causaron un apagón masivo en la región, afectando a cientos de miles de personas y ocasionando daños significativos en la infraestructura local.

lapatilla.com

En la ciudad de Washington, la tormenta provocó la caída de numerosos árboles, que obstruyeron calles y carreteras, complicando la movilidad de los residentes. Además, varias viviendas sufrieron daños debido a los impactos de los árboles y los escombros arrastrados por el viento.

Los datos proporcionados por PowerOutage revelan la magnitud de los cortes de electricidad causados por el fenómeno climático. Aproximadamente 200.000 personas se quedaron sin suministro eléctrico en la región afectada. En Maryland, más de 92.000 personas se vieron afectadas, mientras que en Virginia la cifra superó las 94.000 personas. Por su parte, en la ciudad de Washington, cerca de 15.000 residentes quedaron sin electricidad en medio de la tormenta.

El Departamento de Bomberos del Distrito de Columbia reportó que dos personas resultaron heridas como consecuencia del temporal. Una de las víctimas sufrió heridas graves, mientras que el estado de la otra persona no fue especificado. Los equipos de emergencia trabajaron arduamente para brindar asistencia a los afectados y evaluar el alcance total de los daños.

That storm was intense! There’s a down power line at 8th & Elder St NW. Thankfully everyone is safe. @PepcoConnect @CMLewisGeorgeW4 @dcfireems pic.twitter.com/EnxL6VtjSm

— Maxine D. (@DCtotheMax_) July 29, 2023