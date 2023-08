Frases que deberías decir antes de hacer “ghosting”

Posteado en: Actualidad

El “Ghosting es un término moderno que se refiere a la práctica de cortar de manera total toda comunicación con una persona sin explicación ni despedida, y esto genera mucha confusión en quien es ignorado, creándole dudas sobre lo que posiblemente hizo mal, se siente insuficiente. Antes de aplicarlo, estas frases serían un tanto menos dolorosas que solo desaparecer.

Por En Pareja

– No me entiendo ni yo en estos momentos, no quiero hacerte daño: No desordenes la vida de alguien más si es que no sabes qué es lo que quieres en estos instantes.

– Quiero que seamos amigos, es mejor así: AL no sentirte listo para una relación, es mejor que le digas que sigan como amigos, sin arruinar nada.

– Me la paso genial contigo, pero no conectamos: Puedes pasarla muy bien a su lado, divertirse, reírse, pero sientes que no hay química, no te da esa confianza para destapar tus sentimientos, díselo.

