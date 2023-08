Una modelo de OnlyFans entró al castillo de Windsor para posar en hilo dental y causó un escándalo

Posteado en: Curiosidades, Titulares

La influencer se acercó hasta el el jardín de la residencia del rey Carlos III y los turistas que visitaban el lugar quedaron impactados.

Por tn.com

Los usuarios de OnlyFans se desafían cada vez más con propuestas creativas a la hora de crear contenido erótico. Así fue cómo Isabelle Berry, modelo de 33 años, decidió ir al castillo de Windsor, el hogar de la realeza de Reino Unido, para sacarse fotos en una diminuta microbikini.

La insólita locación fue elegida por la joven para darle un poco de “adrenalina” a su producción y para demostrarle a sus seguidores que siempre se esfuerza por ofrecerles lo mejor.

Al llegar, Berry comenzó a sacarse la ropa hasta quedarse en una pequeña microbikini de color negro, compuesta por un corpiño triangular y una escandalosa tanga con un detalle en plateado.

Una modelo de OnlyFans se sacó fotos en las afueras del castillo de Windsor. (Foto: Gentileza The Sun)

En cuanto empezó a posar para la cámara, los turistas que visitaban el lugar quedaron atónitos y los clientes de un bar que estaba en frente cruzaron rápidamente para presenciar la escena.

Además de hacer una sesión junto a paredes de más de 900 años de antigüedad, Isabelle decidió redoblar la apuesta y se arrodilló en un banco que estaba al lado del castillo para que hagan una toma más “picante”.

Sin embargo, no todos en la ciudad de Berkshire estaban contentos con la situación. “En la época medieval la habrían encerrado en esa torre por la forma en que se estaba comportando”, comentó indignado un vecino al medio The Sun.

Los turistas y vecinos del lugar quedaron totalmente sorprendidos. (Foto: Gentileza The Sun)

“Perdón si molesté al rey. Pero si mis fanáticos lo quieren, lo haré, y apuesto a que el príncipe Andrew no se habría quejado”, comentó la modelo al diario británico.

“Sé que se supone que no podés hacerlo, pero es divertido. Hago cosas como esta todo el tiempo”, agregó.

“Sé que se supone que no podés hacerlo, pero es divertido”, comentó la modelo. (Foto: Gentileza The Sun)

El castillo de Windsor es uno de los puntos turísticos más visitados en Inglaterra, por lo que la policía no tardó en llegar a la escena y la echaron: “Dijeron que no se me permitía pisar el césped y que tenía que taparme, de lo contrario podrían detenerme. Tal vez por exhibición indecente porque era una tanga”, explicó.

Sin embargo, la estrella de OnlyFans mencionó que, si bien los oficiales fueron serios al principio y le dijeron que no vuelva a hacer algo así por una tontería, al final se terminaron riendo. “Dijeron que no era apropiado así que me vestí y me fui”, concluyó la joven.

