Con apagones y sin internet: así pasan los días vecinos de Ricardo Montilla en Guárico

Fallas constantes en el servicio de telecomunicaciones de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y hasta 5 apagones diarios mantienen en zozobra a vecinos de la comunidad Ricardo Montilla, en San Juan de los Morros, estado Guárico.

Por Corresponsalía lapatilla.com

“Tengo ya tres años sin internet, he ido todo este año a las oficinas de Cantv y lo que hacen es tomar los datos, pero no han venido a solucionar”, contó Nelly Gerdel.

Asimismo, Glorielys Castro relató que pese a estar al día con el pago correspondiente, tiene ocho meses sin el servicio internet de Cantv: “Si no lo pago, me lo cortan, me lo quitan por completo y cómo hago para recuperar la línea”, cuestionó.

Castro agregó que tiene una hija que se ve afectada en el desarrollo de investigaciones y otras actividades académicas que requieren de la banda ancha. “Mi hija estudia en la universidad y tenemos que sacar 80 bolívares de donde a veces no tenemos para poder pagar un trabajo, teniendo yo un servicio (Internet). Entonces no puede ser posible”, sostuvo.

Entretanto Julieta Rondón lamentó las reiteradas fallas de Cantv, debido a que limitan la comunicación con sus familiares. “No puedo comunicarme con mis hijos que están afuera, no puedo mandarles un mensaje, ni tampoco recibirlo”, lamentó.

Las fluctuaciones y los cortes de energía eléctrica es otra problemática que preocupa a los vecinos de Ricardo Montilla. “Se me han echado a perder tres televisores, con esa broma de que la luz va y viene, viene y se va”, lamentó María Contreras.

De igual forma, Moralba Guerrero aseguró que por los apagones se dañaron varios artefactos eléctricos en su casa, entre ellos un microondas, una cocina eléctrica y dos televisores.

“A mi hija también se le quemó un televisor. No se puede comprar comida, menos un televisor. Yo me conformo con que me ayuden a reparar uno de mis televisores”, exhortó Guerrero.

En otros sectores de San Juan de los Morros y en el interior del estado Guárico también existen denuncias de usuarios referente a las fallas eléctricas y de telecomunicaciones, sin respuestas por parte de Cantv y Corpoelec.