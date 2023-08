El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 14 de agosto de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Cuidado con hablar de más o con escuchar demasiado. No tan poco ni en exceso. Si hoy hablas de más podrías tirar por la borda tus planes o desmotivar a otros a seguir con los suyos. Si escuchas demasiado, antepones los asuntos de otros a los tuyos y los acostumbras a no prestarte la atención y dedicación que mereces. Hay que manejar todo en su justa medida.

Tauro

Hoy más que nunca debes tener los pies bien puestos sobre la tierra. Ver las cosas como son y no como quieres que sean. Ser realista, porque la verdad es lo único que hay, está allí y no la puedes cambiar, pero si puedes hacerlo con lo que sucederá a partir de ahora. Así que manos a la obra, que para luego es tarde.

Géminis

Ten cuidado con las decisiones que tomes. Hay acuerdos o contratos legales que pueden parecer prometedores y ser tú mejor opción para el hoy, pero causar grandes problemas mañana. Ten presente ese dicho que reza: pan para hoy, hambre para mañana. Es muy cierto y aplica para todo en esta vida.

Cáncer

Necesitas soltar lo que ya no conviene. Es posible que aún y después de tanto tiempo albergues esperanzas que ya no tienen bases. Es mejor aceptar tu realidad actual y dar paso a lo nuevo, porque lo viejo se desgasta y pasan a ser cargas cada vez más pesadas de llevar.

Leo

Para brillar no necesitas apagar la luz de otros. La tuya es tan intensa que te hará destacar por encima de quien sea, aunque debes comprometerte de verdad, ser constante, persistente y sobre todo no procrastinar. Dejar para después no es una opción, o es hoy o quizá será nunca. De lo que hagas hoy dependerá tu futuro mañana.

Virgo

Tienes una visión especifica acerca de todo y de todos, y aunque es muy personal, puede que no sea la correcta, incluso es posible que hayan otras que te ayuden a expandir aún más tus posibilidades. Si abres

tu mente, tus brazos y tu corazón se abrirán puertas que hasta ahora considerabas cerradas e incluso, otras que ni siquiera pensabas que existían.

Libra

Hay veces que queremos dejar atrás, pero que sólo por el hecho de pensar cuánto nos costará, cuánto sufriremos o tendremos que hacer, lo posponemos. Y no está bien, si hay que soltar, entre más rápido, mejor. Lloraremos, sentiremos nostalgia y llevaremos un luto, cuyo tiempo depende de cada uno, pero que al final será sinónimo de resurrección, de abrir puertas y de tener nuevas oportunidades. ¿Que esperas? Muévete, y hazlo hacia adelante, pero hazlo ya.

Escorpio

Ten poder sobre tu vida, se independiente para que puedas permanecer adonde quieras y adonde no, simplemente te vas. Porque cuando dependes de alguien tarde o temprano sufrirás, te sentirás disminuida, atada de pies y manos e imposibilitada de llevar la vida que quieres y mereces llevar.

Sagitario

Nunca es tarde para dar construir una nueva vida. Nunca es tarde para tomar una decisión, tampoco lo es para cortar con personas que nos aten, ni para decidir ser tú. Tu tiempo es tuyo y tu vida te pertenece, por lo tanto puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, porque tu tiempo y tu ritmo lo decides tú y si a otros les parece tarde, allá ellos con su limitaciones. En tu mente, ahora puede ser el momento.

Capricornio

No eres lo que te sucede, sino lo qué haces con lo que te sucede. Los malos momentos y las tragedias duelen, pero son situaciones pasajeras, que en lugar de hundirte debes manejar de tal manera que te ayuden a renovarte, crecer, a ser mejor persona, a descubrir partes de ti que puedes usar a tu favor, a convertir debilidades en fortalezas.

Acuario

La comunicación no es hablar, es escuchar y prestar atención pero sobre todo, es comprenderse para poder negociar y decidir en libertad. Si hablas y la otra persona no empatiza contigo ni tú con ella, es como si no dijeras nada. Por otro lado, no es lo que dices, sino como lo dices y que tanto te conectas en el proceso con la otra persona.

Piscis

En lugar de invertirle al ego, hazlo con algo que sea duradero en el tiempo, y si es productivo, mucho mejor. Estás en un momento de tu vida, en que ahorrar e invertir con inteligencia deben ser tu prioridad. Hoy habrán grandes tentaciones de gastar, y puedes hacerlo, puedes darte lujos, pero procura gastar lo que te queda después de ahorrar.