Paradoja revolucionaria: Zona Económica Especial de Paraguaná exportará rubros que escasean en Falcón

Este lunes 14 de agosto, el gobierno chavista presentó ante comerciantes e instituciones las primeras acciones que se tomarán tras el nombramiento como Zona Económica Especial (ZEE) de Paraguaná, que firmó Nicolás Maduro la primera semana de agosto.

Por Corresponsalía lapatilla.com

El acto se realizó en Punto Fijo, donde el gobernador chavista Víctor Clark, el superintendente de Zonas Económicas Especiales, Johan Álvarez, y la Autoridad Única de la ZEE de Paraguaná, Sergio Quintero, informaron que los primeros rubros a exportar son pescados, camarones, frutas, hortalizas y otros alimentos del sector agroalimentario, además de gas y tecnología.

Aseguraron que Paraguaná será la puerta del Caribe para exportar todo lo que se pueda producir en el país, porque se cree que la ZEE de la Península será una de las más productivas del país.

Para eso han creado 10 incentivos dirigidos a las empresas exportadoras y para proteger la producción nacional, porque buscan un modelo económico que no dependa del petróleo y que incentive la inversión internacional y nacional.

Explicaron que quieren aprovechar las condiciones naturales de la Península de Paraguaná, con puertos operativos y con un desarrollo petrolero que puede apalancar la ZEE, la posición geográfica frente a las islas del Caribe y el potencial turístico.

Sin embargo, no hablaron de todos los problemas que registra el estado Falcón, comenzando por lo más importante: los pésimos servicios públicos. En la región solo llega el agua por tuberías una vez al mes y no en todas las comunidades; el gas doméstico se recibe por jornadas sociales, que tardan hasta dos meses en entregar las bombonas; el servicio eléctrico falla a diario con apagones de hasta seis horas.

Hablaron de exportar rubros como el pescado y los camarones, pero la zona con mayor producción, que es todo el eje costero que rodea al Golfete de Coro, agoniza por los derrames de crudo y gas que allí se registran. Los pescadores han tenido que migrar a otras zonas para poder llevar el sustento a sus hogares.

Los productores pierden sus cosechas por carecer de combustible para transportarlas, y el municipio Falcón, que tiene las playas calientes y el punto más septentrional de Venezuela, está sumergido en un abandono por la falta de los servicios públicos.

Promesas sin cumplir

En el mismo acto, también estaban reunidos los tres alcaldes de Paraguaná. Harold Dávila, alcalde de Falcón, resaltó que en la jurisdicción que representa existen comunidades desde hace años sin servicio eléctrico por falta de transformadores, y con lo poco de los ingresos municipales han ido reemplazándolos, pero falta mucho por hacer.

La próxima semana entregarán una ambulancia, que es la única que estará operativa en el municipio, para prestar servicios a todas las parroquias, pese a que se promociona al municipio como turístico por sus playas que van desde Adícora hasta el Cabo San Román.

En cuanto al segundo año consecutivo que se ejecuta el Adícora Fest, el festival playero más grande de Venezuela, dijo que el gobierno regional ha hecho algunos arreglos en Adícora, pero todavía hay trabajos pendientes como, por ejemplo, lo prometido hace un año por Nicolás Maduro de construir un corredor turístico desde Adícora al Cabo San Román para recuperar la actividad turística que tuvo alguna vez el municipio Falcón.

“Realmente para que haya grandes inversiones, hay que invertir en servicios públicos. No podemos atraer inversionistas si todos los días se nos va la luz, si no hay agua potable, si no tenemos un buen servicio de aseo urbano, si nuestra gente no está bien. Yo creo que es muy importante el anuncio que hizo Maduro y que lamentablemente no se ha cumplido. Sin embargo, mantenemos la expectativa. Yo soy un gobernante optimista, a pesar de que no soy de la ideología del Gobierno. Me gusta pensar que las cosas puedan darse”, dijo el alcalde de Falcón.