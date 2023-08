Manuel Rosales: A mí me eligieron como gobernador y voy a estar donde corresponda (Video)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El gobernador del Zulia, Manuel Rosales, aseguró este miércoles 16 de agosto, que no se lanzó a elección Primaria que se llevara a cabo el próximo 22 de octubre, “por la unidad”, porque tiene una responsabilidad con la entidad.

Por lapatilla.com

“A mi me eligieron como gobernador y voy a estar donde me corresponda, mi silla no va a estar vacía. Voy a ir al espacio que tenga que ir, no le tengo miedo a nadie, no me voy a esconder ni salir corriendo. ¡No se va a postular a candidato presidencial porque anda en una cosa por debajo’, y si me postulo, dicen que ya eso está arreglado para yo ser el candidato de la unidad. Yo dije, ¿14 candidatos¿, si algo que hemos planteado nosotros es la unidad”, dijo Rosales durante la presentación de la Zona Económica Especial en Zulia.

Asimismo, Rosales se refirió a las críticas que ha recibido por su acercamiento con el régimen de Nicolás Maduro.

“‘Él anda ahí en una cosa con el régimen, está acordado, fue a la vereda del Lago’. ¿Pero cómo no iba a ir? Ahí iba a estar yo, ahí aproveché y le presenté al presidente Maduro, a la vicepresidenta Delcy, a Jorge Rodríguez, aquí tenemos la ZEE. Inmediatamente salen, ‘ahí está el gobernador, entregado al régimen’. El presidente ofreció unos recursos para el Lago, se los arranqué de la mano de una vez, no voy a decirle que estamos bravos y que el Zulia no necesita eso”, señaló.