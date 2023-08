Los principales puntos del discurso de Luis Rubiales

Posteado en: Actualidad, Deportes

Acosado por las críticas desde que el domingo pasado por el besó en la boca a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, sorprendió a todos este viernes rechazando dimitir.

Estos son los principales puntos de su discurso en la Asamblea General Extraordinaria de la Federación Española (RFEF).

No dimite

“¡No voy a dimitir. No voy a dimitir. He recibido muchas presiones, me han llegado muchos comentarios. Me han dicho que lo mejor era que dimitiera”, dijo el presidente de la RFEF tras hablar durante varios minutos, sorprendiendo a todo el mundo que apostaba por su salida.

Disculpas a la Reina

Desde el inicio de su discurso, Rubiales se disculpó por sus gesticulaciones en el palco de autoridades del estadio de Sídney tras ganar la final, agarrándose los genitales a apenas unos metros de la reina Letizia.

“Desde luego tengo que pedir disculpas a su Majestad la Reina, a la Infanta (Sofía), a la Casa Real y a todo aquel que se haya sentido ofendido porque entiendo que es un gesto poco edificante”, afirmó.

Defiende que el beso fue “consentido”

En cambio, “el asunto de beso ya he dicho que es libre, es mutuo, consentido, pero tengo que pedir disculpas por el contexto en que se produjo, no estoy fuera del mundo y sé que me he equivocado”, afirmó.

“Ella fue la que me se subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije ‘olvídate del penalti. Has estado fantástica, sin ti no hubiéramos ganado este Mundial’. Ella me contestó ‘eres un crack’ y yo le dije ‘un piquito’ y ella me dijo ‘vale'”, argumentó.

“Feminismo”

“El deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo que podría tener dándole un beso a una de mis hijas, ni más ni menos. Por lo tanto, no hay deseo y no hay posición de dominio”, afirmó Rubiales.

“Quiero decir mirando a mis 3 hijas que están ahí que hoy tienen que aprender una lección sobre lo que es la igualdad. La igualdad no es diferenciar cuando hay una opinión entre lo que dice el hombre y lo que dice la mujer (…) Hijas, aprendedlo, es una lección de vida. Vosotras sí sois feministas de verdad, no el falso feminismo que hay por ahí. El falso feminismo. No busca la justicia. No busca la verdad, no le importan las personas”, añadió.

Respuesta

Luis Rubiales arremetió contra varios miembros del gobiernos y responsables políticos que condenaron sus gesto en los primeros momentos.

“La señora Yolanda Díaz, la señora Montero, la señora Belarra, el señor Echenique se han referido a esta acción con la palabra vejar, violencia sexual sin consentimiento. Por Dios, ¿qué pensarán las mujeres que de verdad han sido agredidas sexualmente?”, se preguntó.

A estas personas “que han dicho esto de mí, que me han acusado, eue están tratando de asesinarme públicamente. Me voy a defender. Me voy a defender como cualquier español donde se tiene que defender, en los juzgados”, dijo.

“Mejor gestión de la historia”

“Hemos levantado un fútbol que estaba arruinado cuando llegamos. ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? En estos 5 años hemos alcanzado dentro del fútbol masculino las más altas cotas del deporte mundial. Y recientemente con Luis de la Fuente al mando fuimos campeones de la UEFA Nations League. Para mí el trofeo más difícil que hay en el mundo. Hay tantas cosas del fútbol femenino que hemos hecho que sería imposible decirlas aquí. Eso es igualdad y eso es feminismo. Eso sí es igualdad y feminismo”.

Jorge Vilda, renovado

El seleccionador de la Roja, Jorge Vilda, del que la prensa afirmaba este viernes que podría también irse con Rubiales si éste dimitía, finalmente se ha visto afirmado en el puesto con subida de sueldo: “He activado los mecanismos para que Andreu (Camps, secretario general de la RFEF) comience una negociación contigo en la que te invito a que te quedes con nosotros los próximos 4 años cobrando medio millón de euros al año. Te lo mereces”. AFP