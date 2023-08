La devastación del huracán Idalia: Techo de una gasolinera es derribado por fuertes vientos (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las ráfagas del huracán Idalia derribaron el dosel de una gasolinera cuando el ojo se movió sobre la ciudad de Perry, Florida, en Big Bend, como muestra un vídeo dramático.

Por New York Post

Las imágenes que circularon en línea muestran el enorme voladizo volteado de lado después de los vientos huracanados.

En el lugar del accidente todavía se veían restos de carteles que decían “Diésel”.

Justo un día antes del colapso, un convoy del ejército estadounidense se refugió bajo el mismo dosel, afirmó la cuenta que compartió el video.

#BREAKING: Hurricane #Idalia moving on its path to north has knocked down a large petrol station canopy with ultimate tropical wind gust in Perry, Florida. Yesterday, the US Army Convoy was parked beneath this. #HurricaneIdalia #Idalia pic.twitter.com/YG8yhr2kKK

— Lilian (@lilian37458552) August 30, 2023