“Turnos de 16 horas y no me reconocían las horas extras”: Tuvo ocho trabajos y se le cayó el pelo por estrés (VIDEO)

Ariana Vernengo se conmueve al recordar su propio recorrido. Un camino repleto de malas experiencias, que la hundió en un mar de incertidumbres en el que luego de transitar varios trabajos y problemas físicos se preguntó qué sería de su futuro.

Encontró su respuesta tras probar y fallar. Así lo describió la joven de 21 años, que en un video de un minuto en su cuenta de TikTok relató con imágenes las situaciones de angustia y estrés que padeció en los X empleos que tuvo en estos años: “Un poquito de mí, pero no es ni la mitad de las cosas que pasé”, lo tituló.

En diálogo con TN, la joven, que vive en Ituzaingó, Argentina, con su padre, indicó que comenzó a trabajar a los 15 y que ha padecido todo este proceso: “No es fácil trabajar para gente que te explota y te paga menos. He llegado a hacer turnos de 16 horas y no me reconocían las horas extras”.

“Estuve en una hamburguesería casi dos años. De ahí me fui a un bar, luego a una heladería y más tarde a una pastelería. En el medio tuve dos emprendimientos, uno con una amiga y otro sola, de lencería. Pero no me alcanzaba, así que fui a trabajar a una barbería”, expresó Ariana.

