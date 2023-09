“Siempre ha sido un hombre con un claro tinte machista”: Tío de Luis Rubiales critica duramente a su sobrino

Posteado en: Actualidad, Deportes

Juan Rubiales, exjefe de gabinete de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha criticado duramente a su sobrino, Luis Rubiales, actual presidente de la entidad, tras el último escándalo con una jugadora española.

En una entrevista concedida al diario El Mundo, Juan Rubiales ha calificado a su sobrino de “hombre con un claro tinte machista y con actitudes propias de Torrente”.

El exjefe de gabinete ha explicado que su relación con su sobrino se rompió cuando este le pidió que le llamara “presidente” en lugar de “Luis”. Juan Rubiales también ha afirmado que Luis Rubiales es un hombre “arrogante” y “soberbio” que quiere “sentirse alguien importante”.

¿Le sorprendieron las imágenes de su sobrino en la final del Mundial Femenino conociéndolo como le conoce?

No me sorprendieron, pero sí me impactaron. Luis Rubiales siempre ha sido un hombre con un claro tinte machista, muy arrogante, con actitudes propias de Torrente. Él no quiere ser un político, sino un guerrero, pero la sociedad española ha cambiado, ha marcado unas líneas rojas y le ha dicho que esto no se puede hacer.

¿Cuándo empezó a trabajar con su sobrino?

Cuando se presentó a la elecciones de AFE [Asociación de Futbolistas Españoles] ya me pidió que le ayudara en su candidatura, y cuando concurrió a la RFEF le hice el programa, los lemas, aquello de que ‘El cambio es imparable’. Cuando pasaron las elecciones, me dijo que había un cargo de libre designación, que era el de jefe de Gabinete del Presidente, y me fui a trabajar con él. Cuando llegamos a la RFEF y vimos lo que había la llamamos ‘El Titanic’, y diseñamos un proyecto para modernizarla. Lo mejor que tenía eran sus profesionales y los reforzamos con fichajes muy buenos como Ana Muñoz, al frente de Integridad, Velasco Carballo al frente de los árbitros o Marisa González para que se hiciera cargo de la Comunicación.

¿Por qué se rompió la relación entre ustedes?

Esto es como los matrimonios. El primer desencuentro se produjo cuando me dijo que nunca más le llamara ‘Luis’, sino ‘presidente’, y me dejó claro que él no se equivocaba porque era el máximo responsable. Que, en todo caso, me equivocaba yo porque era un empleado. A partir de ese momento le empezamos a llamar ‘Kennedy’. No quería a su alrededor gente que le llevara la contraria. Durante última conversación que tuve con él me dijo: ‘Tío, tenemos que buscar la fórmula para que a mi padre le llegue dinero todos los meses desde la RFEF’. Le contesté que no iba a participar en eso y le dije ‘¿de qué vas?’. Me contestó: ‘Vete de aquí que no te quiero ni ver. Ya sé de qué vas”.

Las críticas de Juan Rubiales se suman a las que ya han realizado otras personalidades del mundo del fútbol, como el exjugador Iker Casillas y el exseleccionador Vicente del Bosque. Luis Rubiales, por su parte, ha respondido a las críticas de su tío afirmando que “la sociedad española ha cambiado” y que “no quiere ser un político, sino un guerrero”.

Las críticas de Juan Rubiales a su sobrino han vuelto a poner en el centro de la polémica a la RFEF y a su presidente.

