VIDEO: Terminaron tras las rejas por bailar sobre las tumbas de soldados ucranianos

En las últimas horas se conoció que dos hermanas ucranianas fueron arrestadas luego de que se grabaran y publicaran un video bailando sobre tumbas de soldados que murieron tras combatir al Ejército de Rusia.

Por: RCN Radio

Los hechos ocurrieron en la capital ucraniana de Kiev, mientras visitaban la tumba de sus padre.

En la grabación del polémico video, filmado en el Cementerio Forestal, se pueden ver las fotografías de algunos combatientes que perdieron la vida.

Por el indignante hecho, las dos jóvenes podrían enfrentar un condena de hasta 5 años de cárcel.

Tras la publicación del video, las autoridades se dieron a la tarea de buscar a las jóvenes hasta que lograron encontrarlas y fueron arrestadas.

??? Ukrainian girls danced at the grave of their father who died in the battle near Izyum.

After the negative comments of the angry Ukrainians the sisters deleted the video from their Social media accounts and wrote that they did not want to desecrate ? pic.twitter.com/ozMvwkCXyp

— ?Aleksandra Opalic (parody account) (@aleksandraopal2) August 25, 2023