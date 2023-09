Confirmado el romance de la temporada: Kylie Jenner y Timothée Chalamet ya no se esconden (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

La empresaria y el actor pusieron fin a meses de rumores y se mostraron juntos en un concierto

El romance de la temporada sin dudas tenía que involucrar a alguna de las hermanas del clan Kardashian-Jenner y esta vez fue Kylie quien sorprendió a todos. La joven empresaria confirmó su relación con el actor Timothée Chalamet, tras seis meses de rumores.

Por Infobae

La pareja se mostró por primera vez junta este lunes por la noche en el concierto de la estrella pop Beyoncé en el estadio SoFi, en Los Ángeles, donde estuvieron a los besos y a los abrazos.

Videos difundidos en redes sociales los muestran juntos, tomados de la mano, cantando y bailando las canciones del Renaissance World Tour aunque no parecería que supieran que estaban siendo grabados por algun fanático allí presente.

Inclusive, otros usuarios publicaron clips en los que se los ve en la sección VIP con su hermana, Kendall Jenner, lo que sugiere que la familia está al tanto de la vida amorosa de la joven.

Los rumores de una relación datan de hace seis meses aunque, hasta ahora, sólo se habían conseguido indicios y coincidencias pero ninguna confirmación.

Jenner, que cumplió 26 años el pasado 10 de agosto, es madre de dos hijos -Stormy y Aire- con quien fue su pareja Travis Scott. Si bien mantienen una relación intermitente, la última separación data de enero de este año y, desde entonces, no se los ha vuelto a ver juntos.

#KylieJenner and #TimotheeChalamet officially went public with their romance at the #Beyonce concert! ?? https://t.co/sTBVElkryz pic.twitter.com/v4JYrUoBgK

— TMZ (@TMZ) September 5, 2023