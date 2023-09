¿Rocky en el Vaticano? De qué se trató la curiosa visita de Sylvester Stallone a el papa Francisco

Click to share on Google News (Opens in new window)

El papa Francisco recibió hoy en audiencia en el Vaticano al actor y cineasta estadounidense Sylvester Stallone, que acudió con toda su familia a una reunión marcada por el buen humor.

“Hemos crecido con sus películas”, le dijo el pontífice a Stallone, mundialmente famoso por interpretar personajes como “Rocky” y “Rambo”, quien sonrió agradecido y, a modo de respuesta, bromeó con él: “¿Listo para boxear?”, le preguntó cerrando los puños, un gesto que repitió también Francisco, según las imágenes difundidas por el sitio “Vatican News” .

Stallone, de 77 años, llegó al Vaticano acompañado de su mujer Jennifer, sus tres hijas y su hermano Frank.

Pope Francis meets with American actor Sylvester Stallone and his family at a private audience in the Vatican. pic.twitter.com/f9tLUScwfj

— Vatican News (@VaticanNews) September 8, 2023