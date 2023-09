Como camaleón: Cambió de apariencia peligroso recluso que escapó de cárcel en Pensilvania

Danelo Cavalcante, el asesino convicto que escapó de la prisión del condado de Chester hace 11 días, huyó del perímetro policial cerca de Longwood Gardens, cambió su apariencia y fue descubierto durante la noche cerca de Phoenixville, dijo la policía.

Por Telemundo 49

En una actualización a última hora de la mañana, los funcionarios dijeron que creen que Cavalcante ya ha huido del área. Aún no se ha compartido información sobre hacia dónde se habría dirigido hasta las 11:40 a.m. de este domingo.

Temprano en la mañana, las autoridades dijeron que había robado una camioneta de una granja local.

Justo antes de las 8:00 a.m., los funcionarios confirmaron que “Cavalcante está conduciendo una camioneta Ford Transit blanca modelo 2020 con registro de Pensilvania ZST8818”.

@USMS_Philly and @PAStatePolice seek the public's assistance in locating a 2020 Ford Transit van. Investigators believe fugitive Danelo Calvalcante stole the van. There is damage on the left rear fender and a cooling unit on top. Anyone with info is asked to call 717-562-2987. pic.twitter.com/JoP7Z66kKo

— U.S. Marshals Service Philadelphia (@USMS_Philly) September 10, 2023