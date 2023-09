Putin llega a Vladivostok donde se espera su cumbre con Kim Jong-un (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llegó este lunes a la ciudad de Vladivostok, en el lejano oriente ruso, donde participará mañana en la sesión plenaria del Foro Económico del Extremo Oriente y, posiblemente, se reunirá el miércoles con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

Este lunes, el jefe del Kremlin celebrará varias reuniones en Vladivostok y se reunirá con el gobernador de la región de Primorie, Oleg Kozhemiako, según la agencia Interfax.

Mientras mañana, Putin presidirá el Foro Económico del Extremo Oriente junto con la vicepresidenta de Laos, Pany Yathotou.

El miércoles, según los medios, el presidente ruso puede reunirse con Kim.

A la vez, el Kremlin hasta el momento ha evitado confirmar esta reunión y ha asegurado que en el marco del Foro del Lejano Oriente tal encuentro “no se planea”.

Simultáneamente, varias fuentes de Interfax aseguran que la visita de Kim al extremo oriente ruso se espera “próximamente”, sin dar más detalles.

Un representante de las autoridades locales confirmó que los preparativos para la llegada de Kim se realizan “desde hace tiempo”.

Mientras, fuentes del Gobierno surcoreano indicaron hoy a la agencia Yonhap que el tren del líder norcoreano ha partido de Pionyang con aparente rumbo a la ciudad rusa de Vladivostok.

La última vez que Kim se desplazó a esa misma ciudad para reunirse con Putin, en abril de 2019, también viajó en su tren especial blindado, el cual se demoró en torno a 20 horas en alcanzar la localidad costera rusa.

De confirmarse oficialmente, este sería el primer viaje de Kim al extranjero desde entonces, puesto que el estallido de la pandemia de covid-19 llevó a Pionyang a cerrar sus fronteras a cal y canto a principios de 2020 y apenas este verano el hermético país asiático ha vuelto a permitir, bajo protocolos estrictos, la entrada de personas procedentes del exterior.

El diario The New York Times escribió previamente sobre esa potencial cumbre, que estaría encaminada, entre otras cuestiones, a sellar un intercambio de armamento y tecnología aeroespacial y militar.

Según el periódico estadounidense, Putin querría que Corea del Norte venda a Rusia artillería y misiles antitanque, mientras que Pionyang estaría buscando tecnología avanzada para la fabricación de satélites y submarinos de propulsión nuclear, además de ayuda alimentaria.

