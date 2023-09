Andrés Caleca: Si un candidato inhabilitado gana la Primaria, estamos en la obligación de apoyarlo en su lucha

Para algunos Andrés Caleca es el abuelo de La Tipa, forma jocosa en la que se refiere a una de sus nietas y a través de la red social X relata la conversación que domingo a domingo hay entre la pequeña y él.

Por Pableysa Ostos // Corresponsalía lapatilla.com

Pero Caleca no solo es el abuelo de La Tipa, también es economista, profesor y político venezolano. Su trayectoria va desde haber presidido el Consejo Nacional Electoral (CNE) entre marzo y diciembre de 1999 hasta ser presidente de Ferrominera Orinoco, filial de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) durante el primer año de Rafael Caldera.

Algo que resume en su biografía en X de la siguiente forma: “Dos victorias: llevé Ferrominera a ser una empresa con presencia mundial; presidí el CNE durante 5 elecciones en sana paz y con resultados respetados por todos”.

Ahora es uno de los 13 precandidatos presidenciales a las elección Primaria de la Plataforma Unitaria de 2023, apoyado por el Movimiento por Venezuela.

El equipo reporteril de lapatilla.com conversó con Caleca y una de las preguntas fue cuáles son los aspectos más importantes de su programa de gobierno.

-Muchas veces me han hecho esta pregunta de cuál es mi programa de gobierno. Realmente, ninguno. Esa es mi respuesta. Yo soy, en este momento, precandidato para la elección Primaria de la oposición. Eso significa que pretendo ser el candidato de la unidad opositora. Y el candidato de la unidad opositora presentará ante el país el programa de gobierno de la unidad. No su programa de gobierno. No puedo imponer un programa de gobierno a quienes van a ser mis aliados en una gran coalición nacional.

Una gran coalición nacional, donde hay socialdemócrata, donde hay socialcristiano, hay gente de derecha, de centro, de izquierda, incluso, cinco millones de chavistas traicionados. Millones de opositores decepcionados. Incluso, muchos de ellos, hasta hace muy poco abstencionistas, felizmente cambiaron de posición. De manera que el programa que se le presente al país, no a la Primaria, el que se le presente al país una vez que termine la elección Primaria y haya un candidato unitario, tendrá que representar a todos. Será entonces un programa de mínimos y no un programa de máximos ideológicos, políticos o partidistas. Un programa de mínimos para afrontar el próximo periodo presidencial, que será un periodo de transición.

Pero en sus visitas a los distintos estados del país, en ese acercamiento con la gente, el precandidato ha enfatizado en que el enfoque debe ir orientado a cinco cosas: la primera, abatir la pobreza, para lo cual se requiere la recuperación del aparato productivo nacional. Público y privado, por supuesto. “Y particularmente privado, porque el Estado lo recibiremos en unas condiciones catastróficas”.

“Pero para recuperar el aparato productivo, que permitirá superar la pobreza, se requiere una emergencia en materia de infraestructura. En segundo lugar, hay que resolver el problema de la electricidad, de la generación eléctrica, el problema de las autopistas, de las carreteras, de las vías de penetración rural prácticamente desaparecidas, sin las cuales es imposible recuperar la agricultura, por ejemplo, y la agroindustria. Las telecomunicaciones, el combustible, es decir, cientos de problemas de infraestructura que habrá que afrontar”, detalló Caleca lapatilla.com.

Su tercer punto es afrontar la crisis de la salud y de la educación, que son terribles. Un cuarto punto, la reinstitucionalización del país. “Venezuela no puede seguir en el estado de precariedad legal, política, de inseguridad que vive. Se requiere regresar al imperio del Estado de Derecho, al imperio de la ley”.

Y un quinto punto: el próximo gobierno tendrá que mantenerse en el poder, “porque esta gente, al día siguiente que se elige un gobierno democrático, empezará a conspirar para tumbarlo, porque eso es lo que ellos, en esencia, son: un movimiento golpista, antidemocrático. Y esos son los temas centrales que hay que afrontar. Hay mucha discusión que dar, muchos detalles que señalar. El momento adecuado será la campaña electoral por la presidencia de la República. Y repito, el programa tendrá que ser el programa de toda la unidad democrática. Enfocada, yo lo propondré, en estos cinco puntos esenciales”.

-¿Cuál es la propuesta para los jóvenes?

-Luchar para conquistar el futuro. El grave problema que tiene nuestro país es que tiene el futuro comprometido. Siete millones y creciendo es la cifra de venezolanos que se han ido del país y que se siguen yendo.

¿Cuál es la razón?

No ven futuro en Venezuela. No encuentran salida a la situación venezolana. La desesperanza. Nuestra obligación en este momento es crear una esperanza en Venezuela. Luchar para que esa esperanza sea creíble y sea posible. Y la posibilidad obviamente está en las elecciones del 2024.

¿Qué le ofrece a los jóvenes?

Incorpórese a la lucha. Tienen un papel que jugar, un papel importantísimo. En primer lugar, ejerciendo el derecho a votar. En segundo lugar, cuidando el proceso electoral. Las mesas, el voluntariado, la agitación, la propaganda, propagar el mensaje, hacer proselitismo. Muchísimo trabajo por delante para conquistar el futuro.

He dicho recientemente en una alocución, el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Pero tenemos que luchar para alcanzarlo. Invitó a los jóvenes a incorporarse a la lucha. Yo estaré allí, por supuesto, con ustedes, de la misma forma que lo hicieron en años anteriores. Pero en esta oportunidad con una orientación clara y una oportunidad extraordinaria, que es la orientación pacífica, no violenta y la oportunidad clara de ganar las elecciones en el 2024.

¿Qué es Maduro y su gobierno: una dictadura, una autocracia, un régimen totalitario o una democracia?

-Sin ninguna duda el Gobierno de Maduro es una dictadura, una dictadura de nuevo tipo, del siglo XXI, pero que contiene el elemento esencial que diferencia a una dictadura de un régimen democrático: el irrespeto al Estado de Derecho. Mientras un gobierno, la orientación ideológica que quiera tener, o que por lo menos que diga tener, no respete el Estado de Derecho, no se garantice el cumplimiento de la ley, no se garantice la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley, cuando el país esté sujeto a la voluntad del mandón o de los mandones, estamos en presencia de una dictadura. Le puedes poner el apellido que quieras, puedes intentar disfrazarla como quieras, pero si se irrespeta al Estado de Derecho es una dictadura, y eso es lo que estamos viviendo en Venezuela, sin ninguna duda.

Si la Primaria la gana un candidato que está inhabilitado ¿qué hará? ¿Lo apoyará? ¿Qué método propone para escoger al candidato opositor?

Hemos dicho en varias ocasiones, el reglamento de la Primaria que fue elaborado por la Plataforma Unitaria, por los partidos que la componente, establece claramente que los políticos inhabilitados que quisieran participar en la Primaria tenían todo el derecho de hacerlo. La Plataforma Unitaria y toda la oposición, desconocemos las inhabilitaciones inconstitucionales a que han sido efectivas. De manera que no tiene sentido que a esta altura, una vez que se permitió que estos políticos inhabilitados, en este caso, María Corina Machado, Capriles y Superlano, una vez que se permitió que participaran, ahora descalificarlos porque están inhabilitados.

Si uno de ellos gana la Primaria, por supuesto que estamos en la obligación, además firmada públicamente, expuesta por todos y cada uno de los candidatos que participamos en la Primaria, de ayudarlo, apoyarlo en su lucha y en nuestra lucha, será nuestra lucha por deshabilitarlas, por reparar esa injusticia, esa ilegalidad y esa inconstitucionalidad a la que han sido objetos. Lo que hemos dicho también es que si en el momento de concretarse la candidatura presidencial de la oposición no se ha logrado levantar esta inhabilitación y, en consecuencia, el candidato o la candidata no puede inscribirse, bueno habrá que resolver ese problema, porque lo que no puede hacer la oposición es retirarse de la lucha electoral y retirarse de las elecciones. Regresar a la abstención sería un error gravísimo que cometería la oposición venezolana.