El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 16 de septiembre de 2023

Aries

No te pelees con la vida porque las cosas no son como deseas. Vívela, ponte en acción, acepta lo que no puedes cambiar, deja que fluya y permite que suceda lo que tenga que suceder, pero sobretodo, disfruta el proceso.

Tauro

Te sientes tranquilo. Estás consciente de que has dado todo de ti y de que lo harás siempre, porque así eres tú, es parte de tu personalidad. Hoy vives el amor en todas sus manifestaciones y lo haces en paz, sin miedos ni falsas expectativas.

Géminis

Amate, valórate, respétate, pero sobre todo entiende que no eres perfecto, y que de hecho, nadie lo es. Hoy escúchate y entiende a tu cuerpo cuando te habla, porque eres y serás lo más importante que tengas. Una visita al médico de cabecera siempre es una decisión acertada.

Cáncer

No hagas lo que no quieras hacer, ni dejes de hacer lo que desees. Impón tus propias reglas del juego y haz las cosas a tu manera, en base a tus valores y convicciones. En pocas palabras has lo que consideras que te haga feliz.

Leo

Hay experiencias del pasado que te costaron sudor y lágrimas, y estás harto, convencido de que no quieres sufrir más. Necesitas vivir tu vida de otra manera y estás dispuesto a hacerlo ya. Atrás queda la persona sufrida que sobredimensionaba cada situación. Ahora eres más práctico.

Virgo

Estás en el medio de una encrucijada y no sabes hacia adonde debes ir, ninguna de las dos opciones es lo suficientemente atractiva como para elegir alguna. Entonces ¿para que presionar? No te apresures, simplemente ten paciencia y espera que se presente una mejor.

Libra

Tienes dudas pero igual te atreves. Ahora no hay nada que te detenga. Vas tras lo que quieres y lo haces cuando quieres, consciente de que tu decisión es la correcta y de que lo único que quieres es ser mejor de lo que fuiste ayer. La vida está llena de retos, y en este serás un ganador.

Escorpio

Dejar ir no es fácil, porque puede ser una experiencia triste y dolorosa, pero siempre será liberadora. No te exijas demasiado en este momento, vive tu proceso y cuando te sientas mejor levántate y sigue adelante. Todo pasa, todo se supera.

Sagitario

Has permitido que sucedan ciertas cosas, y ahora te ves obligado a enfrentar las consecuencias, pero no te estreses si hay tensión o dificultades, en primer lugar no todo es tan grave como parece y en segundo aún puedes tomar las riendas y hacer que de ahora en adelante sea diferente.

Capricornio

Quieres respuestas pero no estás preparado para lidiar con ellas. Todo es demasiado irreal para ser verdad. La realidad te golpea, pero hace que reacciones y entiendas que si quieres ser feliz hay muchas cosas que necesitas cambiar. Piensa: los cambios son buenos.

Acuario

Has sido impulsivo y ahora no puedes hacer nada para cambiar los hechos. Te sientes responsable e impotente, y necesitas pedir disculpas a quienes se vieron afectados por tus actitudes y decisiones, al fin y al cabo ellos confiaron en ti y permitieron que los guiaras, pero no te desanimes, porque todo se puede arreglar.

Piscis

Tienes que tomar una decisión pero tienes tantas opciones frente a ti que estás confundido. No sabes que hacer, o tal vez si lo sabes, pero no te atreves a dar ese paso. No esperes más, el momento es ahora, sino ¿para cuando lo vas a dejar?