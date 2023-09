VIDEO: Venezolanos “invaden” una isla de Texas e izan bandera tricolor

En un incidente que generó polémica, funcionarios estadounidenses retiraron una bandera de Venezuela que había sido instalada por un grupo de migrantes en una isla de Texas.

Chris Olivares, vocero del departamento de seguridad de Texas, informó en X (Twitter) que el grupo de migrantes, la mayoría de Venezuela, había “tomado” la isla al instalar la bandera. Olivares agregó que la bandera fue retirada rápidamente por funcionarios estadounidenses.

La publicación de Olivares generó comentarios en los que se repetía la tesis de que se trataba de una “invasión”.

The #EaglePass area continues to experience an influx of illegal immigrants – the majority from Venezuela. Some decided to claim a #Texas island by placing a flag from Venezuela – that was quickly taken care of by our DPS Tactical Marine Unit. #DontMessWithTexas pic.twitter.com/Y5XwQ06UC1

— Chris Olivarez (@LtChrisOlivarez) September 25, 2023