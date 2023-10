La historia detrás del out que sacó Miguel Cabrera antes de retirarse de las Grandes Ligas

Click to share on Google News (Opens in new window)

Miguel Cabrera cerró su capítulo en las Grandes Ligas el domingo 1 de octubre, donde dejó un momento curioso al momento de regresar a la primera base, para sacar un out y retirarse oficialmente, con una emotiva ovación de los más de 41 mil fanáticos presentes en el Comerica Park de Detroit.

lapatilla.com

“Miggy” salió al terreno de juego en el octavo capítulo, para defender la inicial por primera vez desde 2021 y sacó un roletazo de Steven Kwan, que fue hacia donde él estaba y retiró el out, que marcó el cierre a su laureada carrera.

Mucho antes de que llegara ese momento, el mánager A.J. Hinch le había hecho la propuesta de retirarse jugando en primera base. “Hace un tiempo me le acerqué y le pregunté qué le parecía si cubría la inicial para terminar su carrera”, contó el estratega para MLB.com tras la victoria del domingo.

El criollo se mostró encantado de jugar una última vez en esa posición, aunque dijo que había botado su guante durante los entrenamientos primaverales. El inicialista titular, Spencer Torkelson, fue pieza clave al prestarle el suyo.

“Miggy no tenía guante y me preguntó si tenía uno extra. Pero le dije que podía usar el mío, el que utilizo en los juegos. Lo usó, hizo esa jugada y ahora va para una vitrina. El guante está retirado ahora”, expresó el pelotero.

Miguel Cabrera told Spencer Torkelson today, “I don’t have a glove.” So he borrowed Torkelson’s gamer, fielded one grounder, and presented it back to Torkelson as a signed gift. Perfect ending to a perfect day. Photo credit: ?@bfidelman?. @Tigers ?@MLBNetwork? @MLB pic.twitter.com/32vMVbxkDD

— Jon Morosi (@jonmorosi) October 1, 2023