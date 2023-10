La impresionante explosión en Oxford tras el impacto de un rayo contra un camión (VIDEOS)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Los residentes de la ciudad inglesa de Oxford y sus alrededores se vieron sorprendidos este lunes al presenciar un evento inesperado que ha sido descrito como “una explosión”.

Por: Infobae

Vecinos y conductores compartieron en las redes sociales videos de un cielo iluminado durante la noche del lunes, alrededor de las 7 pm, luego de que hubiera estado lloviendo toda la tarde, precipitaciones que estuvieron acompañadas de descargas de rayos.

La Oficina Meteorológica había emitido un aviso meteorológico amarillo por tormentas en Oxford esta tarde.

Según el Oxford Mail, camiones de bomberos se dirigían hacia el polígono industrial de Osney Mead, justo al lado de Botley Road, en Oxford, alrededor de las 6 de la tarde, tras recibir informes de un incendio en Shirtworks.

Lightning strike near Oxford (A34). Struck something that burst in to flames. pic.twitter.com/mrZ4qxtbBd

— Stuart Reid (@Brand_Stu_Dad) October 2, 2023