Horóscopo negro: las manías ocultas de cada signo del zodiaco

La astrología es una ciencia que nos dice exactamente en qué posición se encontraban los astros en el momento en que naciste y cómo influyen en tu personalidad.

Por Crónica

Y así como la astrología puede decirte si tendrás buena economía o si encontrarás próximamente al amor de tu vida, también puede definir tu personalidad y características de tu comportamiento, puede decirnos cuáles son aquellos secretos más escondidos y oscuros que esconde una persona.

Cada signo del zodiaco tiene puntos débiles, y también tiene ciertos secretos que no quiere revelar a nadie, como sus manías.

La realidad es que no son tan malas como creemos, podemos tomarlas a favor para conocer un poco mejor a las personas. Tu signo zodiacal dice mucho de vos, y puede ser una gran guía para conocerte a fondo, incluso aquellas características y rasgos más secretos y oscuros que no conozcas o que quieras mantener fuera del alcance de cualquier persona.

Manías de cada signo del zodíaco

Aries

Difícilmente lo vas a decir, pero te esfuerzas muchísimo por alcanzar la perfección en cada ámbito de tu vida y hay veces en las que rompes lazos porque sabes que esa compañía no te va a beneficiar en nada. Eres atrevido, no te gusta quedarte con ganas de hacer las cosas, pero valoras el tiempo, la organización y una vez que tienes un plan te frustra que lo interrumpan. Te atormenta la gente que no cumple con su palabra.

Tauro

La mayoría de las personas te ve como el signo que no le teme a la abundancia, te encanta trabajar duro y disfrutar de los grandes placeres. Eres de los que cree firmemente que lo material sí importa y te da igual lo que piense el resto. Sabes que la gente no puede vivir sólo de amor, así que tu manía más oculta es ser ahorrador en exceso. Te gusta gastar, pero no en tonterías, eres muy inteligente con tus finanzas.

Géminis

La anticipación es una de tus más grandes debilidades, siempre vas en contra del reloj y te provoca angustia no saber si tus decisiones de hoy son buenas para tu futuro. Una parte de ti no puede esperar, quieres saber todo. Esa es tu más grande manía, te obsesiona descubrir qué es lo que la vida te tiene preparado y te estresa la gente que no se preocupa por eso.

