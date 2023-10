Así fue retirada inconsciente la joven iraní salvajemente atacada por la “Policía de la moral” en el metro de Teherán

La agresión tuvo lugar en la estación Shohada, en la capital del país persa. Debido a las heridas, Armita Garawand, de 16 años, se encuentra hospitalizada en coma desde el domingo

Se conocieron imágenes del momento en que retiran inconsciente del metro a Armita Garawand que fue atacada por miembros de la “Policía de la Moral” iraní, según denuncia la ONG Hengaw.

El incidente tuvo lugar en la estación Shohada del metro de Teherán. El video muestra a cuatro personas retirar a la joven, de 16 años, del tren en el que viajaba.

La “Policía de la Moral” es el organismo encargado de velar por el correcto cumplimiento de la vestimenta islámica. Fue la responsable del asesinato de Mahsa Amini el año pasado por no usar de manera correcta el velo islámico.

A photograph of #ArmitaGarawand in the special care department of the hospital reveals that her state of consciousness remains unchanged. The area of Fajr Hospital, especially the special care department, is under tight security control.#WomanLifeFreedom pic.twitter.com/MeVQcPhZmV

October 3, 2023