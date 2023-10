La declaración de Elon Musk que derrumba todas las teorías sobre la existencia de vida extraterrestre

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Elon Musk ha expresado su opinión en el debate sobre si hay vida extraterrestre más allá de nuestro planeta.

Por Daily Star

El magnate de Tesla hizo una aparición a través de un enlace de video en el Congreso Astronáutico Internacional en Bakú, Azerbaiyán, hoy (jueves 5 de octubre), donde se le preguntó sobre los planes para lanzar su Starship a Marte y lo que depara el futuro para la exploración espacial. Musk también declaró que no había “ninguna evidencia” que sugiriera la existencia de extraterrestres, y argumentó que sería el primero en saber si los había.

“La gente me pregunta a menudo si he visto alguna evidencia de extraterrestres y lamentablemente todavía no he visto evidencia de extraterrestres”, explicó. “Somos los extraterrestres, hasta donde yo sé.

“Y creo que si alguien lo supiera, probablemente sería yo, y no he visto ninguna evidencia de extraterrestres. Entonces, lo que eso quizás sugiere es que esta pequeña vela de conciencia que es la humanidad es todo lo que existe en una vasta oscuridad. , y debemos hacer todo lo posible para garantizar que la vela no se apague”.

