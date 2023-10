Martha Hernández: María Corina ya es un sentimiento Nacional

Posteado en: Nacionales, Primarias, Titulares

En breve mensaje a los merideños, Martha Hernández agradeció el respaldo que, en gran medida, la población le está brindando a la candidata de la ciudadanía venezolana María Corina Machado.

“Los venezolanos”, dijo, “hemos llegado en medio de numerosas dificultades, pero venciéndolas con decisión y valentía ciudadana, al proceso de elección primaria, a escasas horas de celebrarse este histórico evento del 22 de octubre de este año 2023, queremos enviar un mensaje fraternal y de sincero reconocimiento a la Comisión Nacional de Primaria, a la Junta Regional, a las Comisiones de Enlaces Municipales, a nuestros equipos de campaña municipal y regional, y especialmente a todos los ciudadanos de nuestro estado Mérida que, en actitud cívica y democrática, han demostrado grandeza y compromiso con la recuperación de la libertad en nuestro país”.

-La Primaria es un acto de gigantesca significación, porque elegirá a la persona que interpreta el sentimiento nacional para liderar el movimiento ciudadano que derrotará a este régimen en las elecciones presidenciales del año 2024, dando paso a una nación democrática, libre y soberana. Nadie desconoce, dentro y fuera de Venezuela lo que nos ocurre. Imposible desconocer la trágica realidad y acallar tan cruda verdad; una situación insoportable, perjudicial en extremo, que coloca a Venezuela, sin que los venezolanos lo merezcamos, frente a toda clase de peligros”, precisó la Jefe de Campaña de María Corina Machado en el estado Mérida.

Para Martha Hernández, “la elección primaria del 22 de octubre tiene un enorme peso en la construcción de la nueva Venezuela: el de concentrar el mayor respaldo al deseo, hecho ya un clamor nacional, de lograr juntos convertirla en una nación próspera, con un Estado al servicio de los ciudadanos, enfocado en el libre desarrollo de cada persona y, como nación, alcanzar los mejores niveles de calidad de vida en la región”.

-Igualmente, saludamos a todos los candidatos que participan en este proceso y a la militancia de los movimientos y partidos políticos que representan, convencidos de que este acto ciudadano será ejemplo de paz, fraternidad y respeto.

La coordinadora general del partido Vente Venezuela en la región, durante la rueda de prensa, respondió a interrogantes de los periodistas presentes. Entre otras, señaló que el proceso del 22 de octubre, además de histórico, es un extraordinario primer gran paso hacia el cambio que requiere el país. “Cambio, que ya Venezuela entera sabe que se inició”, afirmó.

-Nosotros sabemos perfectamente que el régimen no ha cumplido con los acuerdos establecidos en los más de 14 diálogos que ha habido en estos últimos años. En esta oportunidad tenemos una comunidad internacional perfectamente clara, pero también a una ciudadanía organizada a lo largo y ancho del país, que se va a pronunciar el venidero domingo favor de la libertad .Son los ciudadanos y no el régimen quienes van a habilitar al líder que de allí salga electo para ser la voz autorizada por todos los venezolanos, y estamos seguros que esa persona será María Corina Machado.

Sobre inhabilitaciones, Martha Hernández afirmó:

-En este momento no hay causa, no hay decisión y no hay delito alguno. Por tanto, nuestra líder no tiene absolutamente nada de qué defenderse, porque no existe habilitación de algún tipo en su contra. Y si la hubiera estaría el régimen violentando no sólo la Constitución de la República sino también los Derechos Humanos.

Finalmente, formuló un llamado para que los ciudadanos salgan a votar temprano y en familia. “Este 22 de octubre se lo regalamos completo a Venezuela. Ayudémonos los unos a los otros. Las Primarias son de la gente”, aseguró.

