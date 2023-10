Don Omar lloró al contar que, tras problemas, volvió a ver a su padre cuando “casi estaba muriendo”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Uno de los máximos exponentes del reguetón, Don Omar, conmovió a sus fans y seguidores al relatar la razón que hizo que la relación con su súper héroe, que es su padre, se fracturó y perdió comunicación.

Por Noticia al Día

Entre las cosas que confesó es que antes de ser famoso estuvo en la cárcel y fue pastor de una iglesia, pero lo que más conmovió fue el doloroso conflicto que tuvo con su padre, precio que pagó por la fama.

El artista, en una entrevista con el programa El gordo y la flaca en el que conversaba acerca de “El regreso del Don” contó entre lágrimas, la razón por la que se alejó de esta persona, que según él, es la que más ha querido en su vida: su padre.

Don Omar resaltó que desde hacía 13 años, no se comunicaban debido a problemas y roces familiares.

El intérprete de “Pobre Diabla” explicó como pocas veces lo ha hecho sobre lo que sucedió y que lo hizo alejarse de su padre.

“Mi mamá procuraba llevarme todos los sábados a ver a mi papá. Me llevaba desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Yo no creo haber creado rencor con mi papá porque no estuviera con nosotros mientras crecíamos. No creo haber tenido espacio para juzgar al uno o al otro cuando niño”

“Mi primer superhéroe era mi papá. Él me enseñó a jugar con automóviles. Mientras trabajaba en su taller de mecánica, yo jugaba con todo lo que encontraba por ahí, desmontaba piezas y después él tenía que volverla a montar de nuevo y yo recuerdo que eso convirtió a mi papá en un héroe para mí.

“Yo creo que mi mamá entendió muy bien eso y siempre procuró que sus hijos varones tuviesen esa influencia de su padre en su vida”.

Leer más en Noticia al Día