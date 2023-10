El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 19 de octubre de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

No necesitas hacer un esfuerzo extra. Diste lo que tenías que dar y ahora, lo que suceda no depende de ti. Permite que todo fluya y que pase lo que tenga que pasar. De ser protagonista de esa historia pasaste a ser un espectador. Asume tu posición con entereza y deja todo en manos de Dios y cuando tengas que volver a involucrarte hazlo, pero no te adelantes.

Tauro

Hay un dolor, que aunque quieras ocultar o que esté muy en el fondo, existe y no te permite avanzar. Necesitas sanar, liberar y sentirte bien contigo mismo. Entender que lo qué pasó, paso y que debes dar vuelta a la pagina, porque la vida sigue y no puedes permanecer aferrado ni siquiera a los recuerdos. Mereces vivir algo nuevo, date la oportunidad y has borrón y cuenta nueva.

Géminis

Evalúa el impacto que pueden causar tus palabras en quienes te rodean. Respeta sus ideas, procesos y limitaciones. Hoy tendrás encuentros o conversaciones que debes manejar con cuidado, porque hasta lo más mínimo podría ser malinterpretado. No es lo que digas, sino como lo digas.

Cáncer

Hay mucho ruido interno que no te permite pensar con claridad. Algunos de esos pensamientos te sabotean, por un lado te hacen sentir culpable y por otro hacen que cuestiones tus decisiones, e incluso, que te detengas en detalles sin importancia. No les des poder. No tienes que ser positivo tipo patológico de esos que están de moda, con ser más comprensivo contigo mismo, basta.

Leo

Antes de criticarte a ti mismo abre el cajon de los recuerdos y mira hacia atrás, valora lo que haz hecho en el pasado y piensa que si lograste llegar adonde estás, podrás llegar adonde quieras estar. El desamor más doloroso es el que tenemos hacia nosotros mismos.

Virgo

Hoy sentirás la urgencia de tomar decisiones rápidas y un tanto imprudentes. Y es que no estás pensando con claridad. Quieres todo para ya, pero así no funcionan las cosas. Se más consciente del impacto que pueden causar en tu vida y en las de los involucrados. Llegarás, pero hazlo bien y sobre todo, hazlo en el momento adecuado.

Libra

Tienes caminos abiertos que no necesariamente debes transitar solo, puedes hacerlo con apoyo o simplemente de la mano de alguien más. Juntos pueden avanzar más rápido, pero procurando que ninguno arrastre o empuje al otro, solo vayan juntos y apóyense, y en lo que sea posible, ayúdense. Yo te doy, tu me das, en un intercambio saludable.

Escorpio

Para atrás ni para tomar impulso. A veces sientes que el pasado fue mejor y puede que si lo haya sido, pero ya paso, no es parte de tu vida ni de tu realidad actual. No puedes ni debes dar ningún paso atrás, al contrario, avanza con paso firme, seguro de que tienes el poder de lograr lo que quieras.

Sagitario

Necesitas un poco de espacio, por lo que hoy te alejas de todo y de todos. Te tomas un tiempo para ti y por ti. Un tiempo para revaluar esa idea o proyecto que tienes en mente, darle forma y buscar como sacarlo adelante. Lo único que importa es que estés claro y que cuando des el siguiente paso lo des como te gusta: en libertad.

Capricornio

Eres libre y puedes decir lo que quieras, pero hazlo con respeto a los límites. Ten presente que tú libertad de expresión termina con la libertad de la otra persona a elegir si escucharte o no. A veces eres tan devastadoramente sincero que pierdes credibilidad, no porque no tengas la razón, sino porque la expones sin pensar en el impacto que puedan causar tus palabras.

Acuario

El mundo tal y como lo conocías ha cambiado y todo parece estar envuelto en una especie de caos, pero no puedes permitir que los acontecimientos te atormenten. Aléjate por un tiempo de las noticias, evita conversaciones fatalistas, pero sobretodo ten fe. No todo esta tan mal como parece y aún pueden venir cosas muy buenas.

Piscis

Hoy te mueves adonde las circunstancias te conduzcan. Es inevitable y eso puede alterarte un poco, pero no te desesperes. Es un proceso temporal, y aunque por un tiempo continuará esta tendencia podrás recuperar el control. Poco a poco, pero seguro de que en esta vida nada es permanente, ni lo bueno, ni lo malo.