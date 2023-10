Mariam Habach no se aguantó y puso en su lugar a una seguidora que la llamó “hija de papá y mamá” (FOTO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La modelo venezolana Mariam Habach, decidió responderle sin pelos en la lengua a sus detractores que la critican por supuestamente beneficiarse del dinero y apoyo que le han brindado sus padres desde hace mucho tiempo.

Por Revista Ronda

Pues resulta y acontece que, una seguidora le dejó entrever que la Unidad Odontológica que montó en la ciudad Capital fue a costilla de sus padres, por lo que la exreina de belleza no se quedó callada y le respondió: “Sí, cuento gracias a Dios con el apoyo de mis padres que me lo han dado todo. Me pagaron mis dos carreras universitarias, me ayudaron económicamente a montar mi propia unidad odontológica. Ahora, de que vale tener dinero y no tener las ganas de superación, iniciativa, inteligencia, agradecimiento, disciplina y disposición”.

Asimismo, afirmó que los lujos que sus padres le pueden brindar es gracias a que día y noche han trabajado desde hace mucho tiempo.

“Aquí hay más que dinero amiga, vi toda mi vida a mis padres trabajar como burros día y noche para darle lo mejor a sus 3 hijos hasta el día de hoy, eso no lo entenderás jamás”, expresó la criolla en su publicación de Instagram.

Recordemos, que fue a principios del mes de octubre que la mujer presentó su nuevo proyecto a través de su red social de la camarita.

“Ustedes ven el resultado final pero no se imaginan el trabajo qué hubo detrás de este increíble proyecto durante dos años. Primero, el apoyo incondicional de mis papás, trabajo en equipo al cien por ciento, reuniones, tomas de decisiones importantes, presupuestos por cantidad industriales”, escribió Mariam Habach.

