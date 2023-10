Mike Pompeo advierte que aliviar sanciones al chavismo fortalecerá al “brutal dictador comunista”

El exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, generó controversia con sus recientes declaraciones a través de su cuenta en X (antes Twitter).

Por lapatilla.com

En un mensaje contundente, Pompeo expresó su desacuerdo con la idea de aliviar las sanciones impuestas a Venezuela, argumentando que esto solo fortalecería al brutal dictador comunista.

En su publicación, Pompeo afirmó: “Aliviar las sanciones a Venezuela solo empoderará al brutal dictador comunista”. Sus palabras reflejan una postura firme y contundente en relación a la situación política y económica en Venezuela.

Estas declaraciones generaron diversas reacciones, tanto a favor como en contra. Algunos consideran que el alivio de las sanciones podría tener un impacto positivo en la situación humanitaria del país, mientras que otros respaldan la postura de Pompeo, argumentando que es necesario mantener la presión sobre el régimen dictatorial.

Easing sanctions on Venezuela will only empower the brutal communist dictator.

This Administration would rather do anything else besides promoting drilling here.

— Mike Pompeo (@mikepompeo) October 17, 2023