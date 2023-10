Plataforma Unitaria Democrática sobre la elección Primaria: todos han tenido acceso al proceso

Posteado en: Actualidad, Nacionales, Primarias

Andrea Tavares, representante de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela ofreció detalles de la elección Primaria, faltando solo dos días para el 22 de octubre, “hace aproximadamente un año esta Plataforma Unitaria aprobó el reglamento para la realización de las primarias, el 22 de octubre del 2023. Y un año después estamos aquí, apenas tres días de materializar esa primaria que fue producto de una amplia consulta, fue producto de la amplitud y del debate con los sectores sociales, con los gremios, con los sectores políticos del país y que dio origen a esta ruta política que le presentamos a los venezolanos”.

lapatilla.com

“Y esta ruta que le ofrecimos al país, esta ruta política, esta ruta democrática, pero también retadora no habría sido posible, sin la firmeza, la determinación, el coraje de todos miembros que hoy integran la comisión nacional de primaria”, exclamó Secretaria General de La Causa R. Tavares ratificó “el compromiso que fue suscrito por todos los candidatos y organizaciones políticas de respetar los resultados del domingo y acompañar al candidato que resulte ganador”.

La miembro de la Plataforma Unitaria, hace un llamado a los venezolanos para que participen el próximo 22 de octubre en las primarias opositoras, “a los maestros esos maestros que ha pasado, estos últimos años, en esa lucha la calle exigiendo, solamente las reivindicaciones laborales que les corresponden, si no defendiendo el derecho a la educación de los venezolanos. También, por supuesto, a los pensionados y jubilados ha sido la reserva moral y que nos han dado un ejemplo de dignidad y de compromiso en las calles de Venezuela luchando no solamente con sus derechos, sino también por la libertad y la democracia de Venezuela. A los estudiantes, de ustedes también, depende la movilización de la votación del día 22”.

Al ser cuestionada sobre la participación de los candidatos, Tavares explicó que “la Comisión Nacional de Primaria (Cndp) cada vez que convoca reuniones con los candidatos es con todos (…) Todos han tenido acceso al proceso“. “Algunos candidatos no están de acuerdo con los centro nucleados pero ese fue un acuerdo al que se llegó”, reveló Tavares. Así mismo agregó que “la comisión de crimara y la mesa técnica ha hecho un trabajo extraordinario y tienen todas las contingencias previstas para el día del proceso electoral”.

Tavares recordó que “ayer veíamos por ejemplo una extraordinaria marcha que se realizó en la parroquia La Vega del ciudadano y habitante promoviendo la primaria y no tenían miedo no tenían temor estaban dispuestos a estar allí defendiendo su proceso y Si eso fue ayer imagines el domingo los ciudadanos con firmeza van a proteger y defender esto y así no los han manifestado”

En relación a las recientes liberaciones de presos políticos, Tavares comentó “estamos celebrando y le enviamos nuestro abrazo solidario a todos los familiares de los presos que han sido liberados. Y Seguiremos luchando para la liberación de todos los presos políticos, ponemos en manos de nuestra delegación y de su jefe el doctor Gerardo Blyde la plena confianza para que siga desarrollando lo conducente a lograr la liberación de todos los presos políticos y por supuesto la obtención de las garantías de participación para todos los venezolanos hemos tenido hasta el momento”.