Rafa Nadal reconoció que todavía no le ha desaparecido el dolor de su lesión

Rafael Nadal reconoció que todavía no le ha desaparecido totalmente el dolor de la lesión en el psoas que le ha tenido apartado de la competición durante todo el año, pero destacó que en los entrenamientos puede “hacer más cosas”.

El ganador de veintidós Grand Slam apuntó al Abierto de Australia como idea de retorno a la competición, aunque no lo aseguró, en un acto en el Museo del Traje de Madrid donde presentó una línea de complementos alimenticios junto a Juan Matji, presidente de Cantabria Labs, con quien comparte la iniciativa.

“No hay aún fecha de vuelta. La Copa Davis ya no, porque estamos eliminados y noviembre no hubiera podido ser. Voy día a día porque no tengo la capacidad de conocer cómo va a estar mi cuerpo dentro de unos meses. Mi primera opción ahora mismo sería en enero, en Australia, pero no lo sé seguro”, dijo Nadal.

“Puedo entrenar un poco más y eso es ya un avance. Tengo menos dolor, pero sigo con molestias. Si no tuviera dolor podría dar una fecha. Pero hago cosas que antes no podía hacer, entreno un poquito más”, añadió el tenista manacorí.

Nadal se mostró cauto pero optimista: “Voy por el camino adecuado. Aunque es una lesión que no he tenido antes. Pero tengo ilusión, que es lo más importante. Es una lesión que es nueva para mí y es un terreno desconocido. Intenté volver en la temporada de tierra y no pudo ser, por eso no sé y no puedo decir cuándo voy a regresar”. EFE