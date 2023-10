¡Talento de exportación! Francis Martínez presenta la “arquitectura real” con el diseño de sus zapatos y carteras 

Posteado en: Emprendimiento, Titulares

Francis Martínez es una mujer soñadora. Desde muy pequeña e impulsada por su madre, la venezolana con raíces dominicanas y colombianas, tuvo claro su amor por la moda. Tenía 6 o 7 años, pero aún recuerda claramente cómo su progenitora vendía zapatos, carteras y ropa, metiéndolas –a ella y a su hermana en todo lo relacionado a la industria. Desde que tiene uso se razón, Francis recuerda qué, cómo, cuándo y dónde funcionaba la moda. Y hoy, sabe cómo llevarlo a cabo.

Paradójicamente, y justo entrando en la dicotomía personal de “qué hacer con su vida” al graduarse, su inclinación por el diseño de modas se debilitó debido a su ambición de poder crear “algo más grande” a corto plazo. Algo que pudiera abrirle la mente a una escala mucho mayor. Se decidió, entonces, por la arquitectura.

Comenzó un nuevo camino profesional que, en parte, tuvo cabida en Los Ángeles, California. Así pues, la “arquitectura real”, tomó las riendas de su vida en lo que no solo involucra la creación de casas o edificios sino de “diseñar lo que sea”,

según subraya.

De ahí nace el primer pilar/valor de lo que sería su marca, FM. Francis mira el mundo desde el cristal del arquitecto; desde la perfección de los detalles. Por eso, a través de su emprendimiento de calzados y carteras hechas 100% de cuero, trata de ir creando espacios/cosas, que la gente lleve consigo. Explora el mundo del diseño, desde lo más grande a lo más chico. “Creamos piezas versátiles, para todo tipo de mujer, con todo el potencial y la funcionabilidad para que las hagan parte

de ellas”, destaca.

FM es un mundo a diferentes escalas que celebra la feminidad; una fascinación por hacer cosas para la gente, con mucha calidad, pero enfocadas siempre a explorar diferentes texturas y colores. “Francis Martínez es un mundo exclusivo de detalles lleno de color”.

Emprendiendo con FM

Tiene 31 años. Nació en Caracas, de papá colombiano y mamá dominicana enamorados de Venezuela. Vivió toda su infancia en la capital y salió del país cuando se fue a estudiar a Los Ángeles durante su carrera universitaria. Estudió sus pasantías en California. También, tuvo la oportunidad de hacer cursos en Barcelona para irse perfeccionando en su carrera de arquitecto. Sin embargo, en el ínterin y como alternativa, nació su emprendimiento, FM.

“Mi mamá siempre me ha dicho que haga las cosas para mí para no depender de nadie; ganar dinero con algo que me apasione y que nadie me pudiese quitar”. Bajo esa filosofía, comenzó su marca desde un enfoque hecho a mano y de manera muy artesanal.

“He pasado por todas las ramas de manualidades que se puedan imaginar y lo mejor es que eso me ayudó en el nacimiento de FM”, manifiesta. Así arrancó su negocio, todo esto paralelo a su trabajo de oficina, de 8:00 am a 5:00 pm, en un bufete de arquitectos.

Comenzó vendiendo, hace 6 años, pulseras tejidas a mano por ella misma en bazares. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que podría incursionar en algo más. Su mamá la animó a bordar, coser y llenar de color algunas carteras hechas en tela. Y así lo hizo, sin más.

Recuerda con emoción cuando le sangraban los dedos de bordar tanto. Era su trabajo hacerlo con canutillos y lentejuelas. Todo 100% handmade. “Tenía que ponerme teipes para no manchar las telas con la sangre porque las agujas me perforaban los dedos. Pasaba horas y horas cosiendo. Pero era un tema que, más allá del dinero o del negocio, lo veía como algo tan bonito; con mucho valor”, ataja.

Y es que así ve su marca: más allá de ser algo lucrativo, “me llena por completo. Cada una de las piezas las hago pensando en la mujer de hoy, que tiene muchos compromisos pero que no deja de lado su feminidad; que se siente bella y cómoda. Me gusta empoderarlas a través de nuestros accesorios según su estilo y esencia”.

Tela vs cuero

Salió definitivamente del país en 2018 cuando la situación país hizo insostenible sus sueños de poder ejercer su profesión de arquitecto. FM se relentizó por, al menos un año, mientras ella y su novio, ahora esposo, planeaban su futuro en Bogotá.

Llegó al hermano país trabajando en un bufete. Y a pesar de que le fue súper bien, ganó reconocimiento y dinero, nunca dejó de pensar en el diseño. Algo nunca le “cuajó” en su día a día. ¿El horario, la falta de independencia, o ambos? Nunca lo supo, pero se le cayó el mundo encima cuando, desde su oficina, la despidieron porque “no había espacio para ella”.

“Recordé a mi madre: trabaja por ser independiente, nadie es indispensable. Haz algo que nadie te pueda quitar”. Por su parte, su esposo le dijo: es el momento. El mundo te está llevando a que FM sea tu trabajo 24/7. Hazlo. “Se acabó tu quince

y último, pero te vienen muchas otras cosas más”.

Ese día, Francis dejó su mundo de arquitectura y se volcó de lleno a lo que le apasiona: su marca. Eso fue hace 3 años. Justo entrando en pandemia. FM renació en pleno caos.

Y comenzó entonces la tarea de buscar gente/opciones: proveedores, materiales, costureras, talleres. Fueron muchas cosas. Un taller fue responsable de que las nuevas piezas de FM cobraran vida. Al fin, Francis Martínez pudo ver con sus ojos cómo sus carteras eran confeccionadas con manos diestras. Todo en pleno 2020; un año complicado pero que, a ella, de alguna manera, le sonrió.

Algo que también siempre ha tenido presente es que “mis piezas son espectaculares y no solo debía, sino que tenía que mostrarlas al mundo. Como sea”, asevera. “FM se resume en mano de obra 100% colombiana, espectacular. Que me ha ayudado a crecer y a pulirme como realmente he querido tener mi marca”.

Actualmente, está enfocada en hacer Marroquinería, que engloba todos los elementos hechos con cuero, de tamaño pequeño: correas, billeteras, tarjeteros y cosmetiqueras. Además, su marca posee carteras, fanny packs, bolsos y, desde hace un año, sneakers del mejor cuero en el mercado internacional. Elementos de mucho detalle, algo en lo que Francis Martínez es experta.

Colecciones

Cuando Francis decidió dedicarse 100% a la marca, estudió e hizo cursos y diplomados que la ayudaran a entender mejor el mundo de la moda. Desde allí, comenzó a crear colecciones pequeñas, de 2 a 3 carteras –solo en cuero– en variaciones de colores y en cantidades limitadas. De esta manera “empezaría a probar el mercado”. Este concepto se llamó Hito.

A mediados del 2021, una colección compuesta por 2 modelos de carteras, sus best sellers para aquel momento, en colores neutros, exaltaba la combinación con el tejido wayuu que empleaban en las piezas.

Luego, salió a la venta Florecer, una colección en la que trabajó y creó otros modelos y, además, incorporó una línea de zapatos. Así pues, se sumó otro proyecto que empezó siendo una prueba piloto. Confeccionaron 12 pares y el resto es historia: “no paramos de hacer tenis con sello FM”. En una tercera colección llamada Tú tan tú, Martínez apostó por el tema del calzado, dándole un mayor foco debido el gran recibimiento que obtuvo del público.

Finalmente, a mediados de 2023, salió a flote la última colección llamada Amor de mis amores, “una recopilación de formas, colores y texturas que nos han acompañado durante estos 5 años y que tienen mucho significado para mí”. Con ella, despidió una etapa de FM y le da inicio a un nuevo capítulo que incluye nueva imagen, formas, materiales, texturas y sobretodo una nueva marca con el compromiso de ofrecer siempre lo mejor.

