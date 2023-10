Casa Blanca publicó por error foto con rostros de miembros de la Delta Force durante la visita de Biden a Israel

La Casa Blanca se disculpó después de publicar una fotografía en la que mostró los rostros de miembros de las fuerzas especiales Delta Force. La fotografía se tomó durante una reunión con el presidente Joe Biden en Israel.

Por VOZ

“Tan pronto como nos enteramos de esto, eliminamos inmediatamente la foto. Lamentamos el error y cualquier problema que esto haya podido causar”, dijo un portavoz de la Casa Blanca durante una rueda de prensa recogida por el periodista Bill Melugin de Fox News.

NEW: The White House admits they accidentally doxxed US Special Forces by posting an uncensored photo of them w/ Biden in Israel.

WH: “As soon as this was brought to our attention, we immediately deleted the photo. We regret the error and any issues this may have caused.”

— Bill Melugin (@BillMelugin_) October 19, 2023