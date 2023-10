Amenazan con quitar bonos y bolsas Clap a quienes participen en la Primaria en Guárico

A través de un audio que se difundió por las redes sociales, una mujer que forma parte del consejo comunal “El Buen Samaritano” en Valle de la Pascua, estado Guárico, amenazó a los ciudadanos con quitarle los bonos y las bolsas que reciben a través de los Clap si participan en las elecciones primarias de este domingo 22 de octubre.

Por Corresponsalía lapatilla.com

“El domingo hay unas elecciones donde los revolucionarios no pueden ir. Yo voy a estar monitoreando las calles y voy a ver quién va a ir a votar. No quiero a nadie que haga acto de presencia. El que tenga que lavar el día domingo, que lave, el que tenga que ir a la iglesia católica o evangélica que vaya, el que tenga que limpiar su casa, que la limpie. Dedíquese a lo que tenga que hacer ese día. Es más, voy a tener una persona en ese lugar que los va a chequear para ver quienes de los que están con nosotros se han acercado”, se escucha en parte de la nota de voz que posteó la cuenta Impacto Venezuela.

Asimismo, la fémina les recalca a los ciudadanos que no se acerquen al centro de votación ubicado en la escuela Manuela Sáenz porque perderán los llamados bonos.

“Si ustedes votan por la oposición, quiere decir que todos esos beneficios se van a ir, todo el mundo va a tener que trabajar con el sudor de su frente para mantener a su familia. No estoy diciendo que con los bonos ustedes mantienen a su familia, no, pero es una ayuda, por lo menos sirve para el pañalito del muchacho, para una compotica o para el que come chimó porque muchos comen chimó con eso o por lo menos el cafecito, la azuquita o la mantequillita. Cuando llega el bono, con algo usted soluciona”, puntualizó.

Instó a aquellos que trabajan en instituciones del Estado a “cuidar su trabajo”. “¿Ah, que muchas cosas están saliendo mal? Si, es verdad. Pero como nadie es perfecto, a veces hay errores. Gracias a Dios ya nuestro país no tiene sanciones, ya van a empezar a llegar las cosas. Pero hay que dejar que el presidente siga trabajando”, sentenció.