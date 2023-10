Ciudadanos acuden a votar masivamente en el Trigal de Valencia este #22Oct

Decenas de ciudadanos han salido a ejercer su derecho al voto en el centro ubicado en la plaza de la Iglesia Santa Rita, en el Trigal, al norte de Valencia.

Por Corresponsalía lapatilla.com

Adultos, jóvenes y ancianos son los protagonistas de las largas filas en este centro de votación. Algunos electores hacen la cola acompañados de sus mascotas.

“Esperamos un mejor país para nuestros hijos, que las cosas mejoren y salir de esto que estamos viviendo. Me preocupa la educación de mi hijo, está demasiado patética la educación en el área pública”, expresó Rebeca González.

Rafael García, de 70 años de edad, comentó que su motivación para salir a votar es el deterioro de su calidad de vida.

“Es un crimen no salir a votar hoy, me daría pena con mis nietos. Hacer mercado cuesta, he dejado de comprar el 90% de las cosas. Antes compraba una punta trasera y ahora tengo que comprar solo un pedacito de carne”, dijo.

Daniel Romero invitó a los jóvenes a sumarse a la jornada. “Yo quiero un cambio en mi país. Me afecta el tema de los servicios públicos, la salud, el combustible, el salario que no alcanza para la cesta básica. Invito a los jóvenes a que se animen a votar por el cambio en Venezuela”, subrayó.

En este centro de votación hay siete mesas. Están nucleados seis colegios.