El salario privado se recupera, pero disminuye el público para el tercer trimestre de 2023

De acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, correspondientes al tercer trimestre de 2023, las remuneraciones del sector privado experimentaron un aumento de 45%, lo que pone de manifiesto el esfuerzo de ese sector para incrementar el poder adquisitivo de sus trabajadores. Conviene destacar que la cifra en referencia hace mención al sector comercio y servicios, el mayor empleador de Venezuela.

Por observatoriodefinanzas.com

La remuneración promedio se ubicó en US$ 202, de los cuales US$ 405 corresponden a los cargos gerenciales, US$ 267 a los profesionales y US$ 189 a los obreros y operarios. Al compararse con el costo de la canasta alimentaria de septiembre, valorada en US$ 369 mensuales, solamente quienes ocupan cargos gerenciales pudieron adquirir los alimentos que conforman dicha canasta.

En lo relativo a la dolarización de las remuneraciones, ésta alcanzó a 88%, lo que implica que los gerentes, profesionales y los operarios y obreros recibieron el pago en dólares o en bolívares, equivalente a la tasa de cambio oficial.

En cuanto, a los empleados públicos activos, la remuneración promedio, incluyendo los bonos se situó en rango entre US$ 45 y US$ 60 mensuales y en el caso de los pensionados del IVSS y del salario mínimo la remuneración se ha mantenido congelada durante un año y medio. De esta manera, ha sido el salario y la pensión de los empleados públicos la variable donde ha recaído el ajuste que ha aplicado el gobierno de Maduro.