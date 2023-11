Raúl Ochoa Cuenca: Welcome to Istanbul

Posteado en: Opinión

Comienzo mi trabajo de esta semana copiando el inicio del artículo firmado por el Sr Andres Izarra en el portal de noticias “aporrea.org”, del día 4 de noviembre. En su escrito Izarra, quien por su pasantías como ministro, tanto de Chavez como de Maduro, seguramente conoce bastante bien a quienes desde el 1999 controlan cada uno de los resortes que mueven, o que movían a la República. Pues sí, en su nota el ex ministro cita un trabajo del Dr Kaushik Basu, ex economista Jefe del Banco Mundial, quien ha señalado que la tendencia de los dictadores contemporáneos, incluyendo el régimen de Venezuela, a la que podríamos calificar como una dictadura con algunos ribetes de engaños democráticos, es una característica universal de esta categoría de regímenes.

Según el trabajo del Dr Kaushik y a criterio compartido por el Sr Izarra, la posibilidad de que a Maduro y a Cilia, la villa con vista al Bósforo, en la parte alta de Estambul, muy bien iluminada, con piscina temperada, canchas de basket y súper yate amarrado al embarcadero privado y protegida por la Organización Nacional de ?nteligencia (en turco: Millî ?stihbarat Te?kilat?) no le interesa en lo más mínimo.

“Una vez en la cima del poder, no hay escapatoria: son tan prisioneros como aquellos a quienes han condenado a la cárcel. Su impulso es a seguir gobernando hasta que la muerte los encuentre pacíficamente en sus camas, o hasta que sean derrocados o asesinados, como ocurrió con Ceaucescu, Somoza o Franco y continúa el Sr Izarra en su interpretación “para el dictador y su clique, el poder es el único objetivo. Y allí radica su dilema: mantenerse en el poder implica multiplicar sus violaciones y abusos. Una dinámica en espiral que se intensifica con la certeza de que solo el poder los salva de la Justicia”.

Creo que en este análisis, el autor del trabajo al cual me refiero olvida factores de la geopolítica mundial. Para lo cual me permitiré hacer un recuento de lo que es la industria petrolera en el mundo. ¿ Y por qué un recuento de la industria petrolera ? Bueno simplemente por que el mundo en paz, pero también en guerra se mueve en base a la energía y como la energía fósil es el 80% de la demanda actual me parece conveniente el observar la producción y reservas de esa materia prima, para lo que les propongo estimados lectores pasar revista a los yacimientos y su ubicación geográfica y sus implicaciones como naciones en los actuales procesos de amenaza a la paz mundial y por ultimo por que Venezuela, en su subsuelo permanecen las reservas de petróleo mayores de este globo terráqueo. Me referiré a lo que se entiende por los cuatro mayores polos energéticos del mundo.

El primer polo petrolero por excelencia en el mundo está en el Medio Oriente, donde solo el reino de Arabia Saudita produjo a ritmo sostenido un promedio de 10.6 millones de barriles por día, durante el año pasado. A este país debemos agregar la importante producción de otros 7 países de esa región, lo que nos dice que ese bloque geográfico está sobre los 16,5 millones de barriles por día. Efectivamente, el Medio Oriente con Arabia Saudita está en los 30 millones Bpd. Para el año 2020, los ocho paises mayores productores de esa zona geográfica a que hago referencia, tenía como reservas probadas 113.000 millones de toneladas en su subsuelo,sin incluir las reservas de Arabia Saudita, quien es el mayor productor mundial de petróleo (10,54 mb/d), el mayor exportador (7 mb/d) y mantiene la segunda mayor reserva probada de crudo del universo, o sea 264.200 millones de barriles.

En el Medio Oriente y desde hace escasamente unos 10 días se está desarrollando una cruenta guerra la cual por razones históricas, sociopolíticas y religiosas pudiera transformarse en una guerra regional incluso supra regional con un resultado, hoy, poco previsible.

Todo nos conduce a poder afirmar que el segundo polo es la Federación Rusa con un estimado de 80 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo, Rusia posee las reservas de petróleo más grandes de Europa y se sitúa entre los principales países productores de petróleo a nivel mundial. Así podemos observar que en la Rusia de Vladimir Putin entre los años 2000 y 2022 la producción de crudo fue en constante evolución, alcanzando hacia los años 2020 los 11,2 millones de barriles diarios. En este punto me parece que no podemos olvidar los yacimientos tanto de petróleo como de gas en la isla de Sajalín, la cual la han dividido en dos grandes bloques: Sajalín-1 contiene tres yacimientos y tiene una potencialidad de 307 millones de petróleo y 485.000 millones de m3 de gas. Las reservas de Sajalín-2 se estiman en 140.000 millones de petróleo y 408.000 mil millones de m3 de gas. La sumatoria de las reservas de crudo, las 80.000 del continente, más la de estos dos bloques de la isla de Sajalín nos dice que Rusia tiene las terceras reservas de petróleo del mundo (220.400) detrás de Arabia Saudita (264.000) y de Venezuela (303.000). La isla de Sajalín tiene una enorme relevancia, especialmente en el escenario actual de guerras, por ahora, solo regionales. Permite que Moscú tenga el control de los mares, de las rutas comerciales y militares, y constituye la gran despensa de crudo y sobre todo de hidrocarburos que viene a hacer más rico en recursos al país más extenso del planeta, 17.075.400 km2.

En este caso la guerra iniciada el 22 de febrero del año 2022 no parece que se hable de acuerdos, todo lo contrario hoy estan involucrados en esa confrontación países con poderío nuclear, me refiero a las Republicas de Corea del Norte, asi como la Republica Islamista del Iran y evidentemente el principal protagonista e iniciador de esa guerra, la cual para muchos estudiosos y especialistas podria ser una larga guerra, dicho con otras palabras una larga lista de vidas truncadas. La Federación Rusa, al invadir a un vecino ignorando las normas más elementales del Derecho Internacional Público e ignorando su importantísimo privilegio como es ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, y que como tal es el principal responsable, junto con otras cuatro superpotencias de velar por la paz mundial y por el respeto de las normas de la pacífica convivencia de los pueblos.

El tercer polo como producción individual es el de la América del norte compuesto por los Estados Unidos y el Canadá quienes en el año 2022 produjeron 17.5 millones de barriles por día. Me detengo para recordar que los Estados Unidos, paralelamente, es un comprador neto de crudo. La EIA (por sus siglas en inglés) pronostica que Estados Unidos seguirá importando más crudo del que exporta en 2022, alcanzando un promedio anual estimado de 3,9 millones de b/d.ya que las reservas de petróleo de EE. UU. están en sus niveles más bajos desde 1983, y se encuentran según Global Market Analyst en no más de 270 millones de barriles. Mientras que la situación en Canadá cambia radicalmente en relación a los Estados Unidos. Esa pluriétnica nación y con altos estándares de libertades y de desarrollo económico y social, el mismo donde el jefe de Estado es el rey de Inglaterra, sus reservas probadas, son de 171 mil millones de barriles, de los cuales 161.000 millones de barriles son de arenas bituminosas, o petróleo extra pesado cualitativamente equivalente a las reservas venezolanas de la faja bituminosa del orinoco.l

Y el cuarto polo es Venezuela, país que pasó, como es sabido, de 3.6 millones de bpd en el año 2000 a escasamente 800.000 bpd actualmente. Sobre las reservas probadas por responsabilidad intelectual no puedo escribir esa popular aseveración de que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo. La verdad verdadera es que lo asegurado por Chavez y por su ministro Rafael Ramirez en el año 2011 no están científicamente probadas. Es probable, pero no seguro que las reservas venezolanas en su conjunto y sumando las reservas probadas, las probables y las posibles se acerquen a las cifras que en aquel momento, entre bombos y platillos esos dos maléficos personajes le dijeron a Venezuela y al mundo. Pero en el caso que nos ocupa 100 mil millones o 300 mil millones de reservas poco importa, lo que aquí es primordial es que el mundo civilizado y con poder de decisión en los asuntos de la tierra, tengan presente que la salida de este grupo de personas, irresponsables y de manifiesta deshonestidad, es primordial para la seguridad energética de países que culturalmente y sobre todo geográficamente están cerca de nuestra nación.

¿ Y cómo se relaciona el trabajo del Sr Izarra con la producción de petróleo y países a los cuales me he referido ?

!.- Difiero que el dictador Maduro, su familia y su grupo de amigos íntimos no deseen poder gozarse los ahorros, que con tanto sacrificio, con modestia, pero con sobriedad han logrado reunir durante estos 24 años de correctos servicios a la patria.

2.- Creo que las perspectivas para Maduro y su grupo por primera vez, su continuidad y permanencia en la tesorería de Venezuela no está segura.

3.- Ante la perspectiva de que en un proceso electoral e institucional, tomando como base los acuerdos de Barbados, donde los participantes firmaron un acuerdo ( ¿O es que el Dr Rodriguez lo hizo con tinta de aquella que se autoborra ? ) podria Venezuela pasar de ser un país en el cual su presidente es un solicitado por las autoridades judiciales de la primera potencia económica y militar del mundo, e investigado por la Corte Penal Internacional, sospechoso de cometer delitos de lesa humanidad, a tener como interlocutor cualquier venezolano o venezolana con autoridad moral y no sospechoso de ser un vulgar delincuente ?.

No deja de ser cierto el estado de ruina y franco deterioro en el que se encuentra la industria petrolera y gasífera del país, que en los años 80 se equiparaba en eficiencia a las grandes empresas multinacionales del petróleo. Pero no soy admirador del espejo y menos del pasado. Lo mio es el presente y hasta donde la naturaleza me lo permita, el futuro.

Concluyo convencido que los días de Maduro y su grupo, en contrario a ese pesimismo que nos corroe a los venezolanos, no son eternos ni de larga existencia.

Las condiciones para un cambio pacifico podrían estar más cerca de los que muchos piensan, atreviendome a afirmar, que por primera vez, el mundo en estos traumáticos 24 años, está tomando conciencia de las consecuencias que ha traído, no solo para Venezuela, tambien para las naciones vecinas quienes demostrando que las américas es un solo pueblo, han aceptado una valanga, mayoritariamente de hombres y mujeres de buena voluntad, eso que algunos benevolentes llaman diáspora, mientras otros, probablemente más realistas los califican de desplazados.

Ah, y por último si en mi estuviera esa posibilidad, con el pañuelo en la nariz e impregnado de alcohol 70, les firmaría el salvoconducto. Welcome to Istanbul.

Raúl Ochoa Cuenca, en Anfi del Mar, el 5 de noviembre del año 2023.